Sarria, Samos y O Incio se unen para poner en valor la necrópolis de Santa Mariña

Los concellos de O Incio, Samos y Sarria unen sus fuerzas para recuperar y poner en valor la necrópolis de Santa Mariña, que es Bien de Interés Cultural (BIC), y el castro de Formigueiros.

Los alcaldes —Héctor Corujo (O Incio), Claudio Garrido (Sarria) y Julio Gallego (Samos)— mantuvieron en la mañana de este sábado una primera reunión sobre el proyecto, visitando los dos bienes. Está previsto que la próxima semana celebren un nuevo encuentro con el fin de elaborar un programa de actuaciones, para el que solicitarán el apoyo de otras administraciones (Xunta de Galicia y Diputación Provincial de Lugo).

La necrópolis de Santa Mariña se ubica en el límite de los tres ayuntamientos y es BIC desde 2006. Están identificadas más de 40 formaciones, en su mayor parte monumentos tumulares o sepulcros megalíticos. Se encuentran rodeadas de maleza, por lo que no son visitables. Su estado ya provocó hace años las quejas de la comunidad de montes.

Por su parte, el castro de Formigueiros se levanta en el municipio de Samos, aunque junto al límite de los tres concellos. En este caso se realizaron campos de trabajo hace más de una década y las últimas actuaciones fueron ejecutadas por la administración autonómica en 2018. El yacimiento cuenta con cinco construcciones totalmente excavadas y en las campañas fueron localizados también otros vestigios.

Los tres alcaldes coinciden en que la recuperación de los dos bienes se debe hacer en conjunto, no individualmente. El regidor de O Incio, Héctor Corujo, considera que es "unha oportunidade desaproveitada" no haber puesto antes en valor los yacimientos. El samonense Julio Gallego lamenta también que no se hayan dado a conocer estos "interesantes" bienes, que "dan auxe á comarca". Con la crisis sanitaria el turismo "cambiou" y se apuesta más por los pueblos, por lo que es una oportunidad, opina. El castro y la necrópolis son un "valor turístico añadido", apunta el sarriano Claudio Garrido.