El Concello de Sarria funciona desde hace ya seis años con presupuestos prorrogados, una situación excepcional que no solo genera problemas de por sí, sino que deja entrever otras deficiencias como la ausencia de consenso político o una gestión mejorable.

Los últimos, con mayoría

Los últimos presupuestos municipales aprobados en Sarria datan de 2015, con el popular José Antonio García, que tenía mayoría absoluta por aquel entonces.

Durante el siguiente mandato, con la socialista Pilar López en la alcaldía y en coalición con el BNG, no llegó a presentarse al pleno en cuatro años ninguna propuesta de cuentas que, por otro lado, tendría complicado salir adelante con un gobierno en minoría, sin mano izquierda para negociar y en una legislatura muy convulsa, en la que dos de los concejales que comenzaron formando el ejecutivo acabaron en la oposición.

En 2019, con el regreso a la alcaldía del exsocialista Claudio Garrido, Camiña Sarria y Galicia Sempre se marcaron como prioridad unos nuevos presupuestos. Pero, con el ejercicio económico ya avanzado y tras las modificaciones de crédito llevadas al último pleno, todo indica que tendrán que esperar al menos hasta 2022.

Los problemas que acarrea

La ausencia de presupuestos no solo impide al gobierno planificar su estrategia sino que acarrea una serie de problemas de gestión. Obviamente, la situación de Sarria y de cualquier otro concello no es la misma hoy en día que en 2015. Un ejemplo son las partidas destinadas en el presupuesto a sufragar los gastos eléctricos, que se han quedado obsoletas con el paso de los años. De igual modo, al no actualizarse el cuadro de personal, la creación de cualquier plaza nueva que precise la administración local para prestar un adecuado servicio conllevará una tramitación tan compleja como el propio presupuesto.

También se ven afectadas las asociaciones deportivas u otras entidades que esperan por ayudas municipales pendientes de generar consignación o los proveedores que cobrarán con mayor retraso. Todo ello a mayores del capítulo de inversiones, que adolece de fondos para acometer obras.

Cómo se va solventando

La ausencia de unos presupuestos actualizados obliga a realizar frecuentes modificaciones de crédito, con una tramitación que se dilata en el tiempo. Mientras un Concello con proyecto económico al día puede ejecutar actuaciones en los primeros meses del año, otro que no lo tenga deberá esperar a la incorporación de los remanentes de tesorería, si los hay, que normalmente se hace en mayo.

Fue lo sucedido en Sarria hace solo unos días, cuando el pleno autorizó modificaciones de crédito con cargo a estos remanentes por casi cuatro millones. De este modo, libró fondos para poder pagar a proveedores, financiar servicios como la ayuda en el hogar -que ya tenía el crédito agotado- o acometer inversiones. Estas operaciones serán las que permitan, por ejemplo, habilitar partidas para reabrir la piscina climatizada, asfaltar el tramo de Calvo Sotelo desde A Ciguñeira hasta la salida hacia Samos, pagar la ampliación del cementerio o renovar la cubierta de la residencia.

Por otra parte, los fondos del plan único de la Diputación, por el cual le corresponden a Sarria medio millón de euros, alivian esos problemas.

Las dificultades técnicas

La elaboración de unos presupuestos no es tarea sencilla y requiere también de un importante trabajo técnico. En el caso de Sarria, durante el anterior mandato hubo un baile de interventores que en nada benefició a este cometido.

La titular de la plaza, ahora de regreso, se fue en aquel momento a Lugo en comisión de servicio conminada por la exalcaldesa y fueron varios los funcionarios que ocuparon el puesto, en algún caso ejerciendo en este concello solo unos días a la semana. La elaboración de un nuevo presupuesto se topa con el inconveniente añadido de unas ordenanzas fiscales que llevan una década sin actualizar.

Los obstáculos políticos

Con un gobierno en minoría, la aprobación de unos presupuestos requiere de acuerdos políticos, algo que en Sarria resulta históricamente complicado.

Además, en este mandato, se da la peculiar circunstancia de coincidir en el salón de plenos las tres personas que ocuparon la alcaldía durante los últimos 20 años (Claudio Garrido, José Antonio García y Pilar López), todos ellos con cuentas pendientes entre sí en el ámbito personal.

A priori, cualquier apoyo a unos presupuestos de Camiña Sarria por parte de PP y PSOE parece ciencia ficción. Pero aquí juegan también las diferencias en el seno de los socialistas. Mientras el grupo municipal de este partido, encabezado por López, se muestra muy alejado de los posicionamientos del gobierno, la agrupación local, afín a la dirección provincial y con José Manuel López Torre como secretario, hizo pública ya el pasado año su predisposición a colaborar en la elaboración de unos presupuestos y, hace solo unos días, anunció un acuerdo con el equipo de Garrido para incluir varias propuestas suyas en las modificaciones de crédito llevadas al último pleno.

Las posibles alternativas

No resulta descabellado pensar en un hipotético apoyo del BNG a unos futuros presupuestos, siempre y cuando contemplen medidas que lleven el sello de los nacionalistas. Ahí está el precedente del último pleno, en el cual este partido votó a favor de una de las modificaciones de crédito (en el resto se abstuvo) al incluir una partida de 150.000 euros para un plan de apoyo al comercio local, fruto de un acuerdo del grupo de Efrén Castro con el gobierno.

En lo que va de mandato, el apoyo de los nacionalistas fue decisivo en varias ocasiones para aprobar propuestas del gobierno que, de lo contrario, quedarían en el tintero. Pero el BNG también vota en ocasiones con el resto de la oposición, por lo que su postura dependerá en gran medida de las negociaciones que se entablen en su caso.

Si no hubiese quorum suficiente, el alcalde ya manifestó su intención de plantear una moción de confianza para poder sacar adelante una propuesta económica, un recurso que activaron en varias ocasiones otros regidores como el monfortino José Tomé cuando gobernaba sin mayoría.