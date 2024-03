Sarria reuniu 250 palilleiras de toda Galicia

Logo de catro anos de parón, a Asociación de Palilleiras Camiño de Santiago de Sarria recuperou o pasdo sábado a súa tradicional Xuntanza de Palilleiras e Labores Tradicionais, cun gran éxito de participación, tras reunir un total 250 de mulleres de toda Galicia en torno a unha arte e oficio costeiro que cada vez gaña máis adeptas tamén no interior.

Así o afirma a presidenta da agrupación sarriá, Ana López, que asegura que "xa tiñamos moitas ganas de voltar con esta celebración e dar a coñecer o noso traballo". Nesta novena edición lograron convocar palilleiras de Valdoviño, Neda, Burela, Monforte, Lugo e Ourense, entre outros puntos. A maioría repetidoras, posto que a cita en Sarria xa é "toda unha tradición", en especial para as máis veteranas.

O evento, que estivo amenizado pola música dun grupo de gaiteiros do concello, contou ademais con agasallos, comida popular e sorteos de artigos cedidos por decenas de comercios de proximidade de Sarria, que quixeron colaborar para facer desta festividade unha volta "que quedase no recordo dos asistentes", din dende a asociación sarriá, cuxa presidenta pensa que esta é unha "moi boa oportunidade de atraer a xente á vila e promocionar a nosa terra en todos os sentidos".

As palilleiras, que apenas levantaban a vista dos seus bolillos, tamén aproveitaron a ocasión para saudar a compañeiras doutros puntos xeográficos, xa que moitas delas volveron atoparse nesta cita. "Viñemos en grupos, pero logo sempre acabamos confraternizando coas demais participantes", din elas.

Pero estas artesás non foron as únicas protagonistas do evento, e é que a xuntanza tamén sumou dez postos de artigos e produtos galegos chegados de diferentes partes. Pilar García, de Damacris, unha marca que vende bolillos, plásticos para o encaixe, puntillas e demais ferramentas para palilleiras, tíñao claro. "Venía todos los años de Cambre, y cuando me enteré de que se retomaba no lo dudé", sostén.

Eugenia Domínguez, de Pontedeume, coa marca de artesanía Nía, tamén levou os seus deseños de complementos realizados con técnicas xaponesas un ano máis. "Noté más afl uencia este año que los últimos", di.

"É de valor o compromiso das palilleiras sarriás"

Efrén Castro, como vicepresidente da Deputación, que colaborou este ano coa cita, enxalzou o compromiso da asociación de palilleiras de Sarria para dar continuidade ao encontro e poñer en valor este traballo artesán. "É de valorar o comprmiso das palilleras sarriás", dixo.