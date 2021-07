Sarria réndese ás ximnastas de Xirandela

O alcalde de Sarria, Claudio Garrido, e o concelleiro de deportes, Félix Seijas, recibiron este xoves os dous equipos do club Xirandela que venceron a pasada fin de semana no campionato escolar galego de ximnasia rítmica. As deportistas posaron nas letras co nome de Sarria.

Nas probas, celebradas en Ourense, os conxuntos sénior e cadete alzáronse como campións autonómicos nas súas categorías. Fixérono cunhas puntuacións de 15,50 o primeiro e 15,30 o segundo.

Eran seis os grupos de Xirandela clasificados para o campionato, no que tamén destacaron o conxunto benxamín, que alcanzou o sexto posto, e o infantil A, undécimo. Igualmente, o alevín B e o de iniciación A deixaron grandes actuacións.