Sarria recupera despois de tres anos o Máster de Futbolín, que será entre os días 28 e 30

O Máster de Futbolín de Sarria, que non se celebraba dende o outono de 2019 por mor da pandemia, volverá citar no pavillón dos institutos, entre o 28 e o 30 deste mes, a un gran número de afeccionados ao xogo ideado polo galego Alexandre de Fisterra.

Organizado pola asociación Sarria Futbolín e o Concello, o encontro acada a súa décima edición e espera reunir 150 parellas, a maior parte delas na modalidade de movemento e o resto, na de parado, entre as que repartirá arredor de 5.000 euros en premios, ademais de trofeos e medallas.

Segundo explica Jonathan López, presidente da asociación, agárdanse participantes de Pontevedra, Lalín, Santiago, Ourense ou A Coruña, así como parellas chegadas dende Asturias, León e Valladolid. As inscricións, ao prezo de 20 euros por xogador, están abertas ata o día 27 e xa se recibiron consultas mesmo de Sevilla.

O Máster comezará o 28, ás oito da tarde, coa fase local, nunha comarca na que existe unha importante afección ao futbolín, polo que tomarán parte entre 20 e 30 equipos da zona.

O 29 disputaranse as partidas de movemento, nas categorías de elite, primeira e segunda, cun orzamento de 3.000 euros en premios. O 30 será a quenda da modalidade de parado, que conta cunha dotación económica próxima aos 1.700. Ese mesmo día tamén terán protagonismo as rapazas que practican futbolín, para as que haberá 200 euros en premios, ademais de trofeos.

Durante o campionato sortearanse agasallos entre todos os xogadores grazas ás aportacións dun gran número de establecementos, aos que Sarria Futbolín agradece a súa colaboración, como tamén ao Concello e á Xunta de Galicia.

Despois de tres anos de ausencia, Jonathan López constata que había «ganas» de retomar este Máster, tanto por parte da asociación como dos xogadores en xeral, polo que esperan moita afluencia e invitan ao público a achegarse ata o pavillón dos institutos para presenciar un campionato que, ademais, deixará ingresos na vila en forma de aloxamento e comidas dos participantes. "Estamos contentos de poder aportar o noso gran de area, porque todo o que sexa sumar sempre é positivo", afirma Jonathan López.

O presidente de Sarria Futbolín, quen foi campión no Máster de Rábade e disputou varias finais en torneos de ámbito estatal, estivo tamén na organización no mes de febreiro de 2020 no primeiro torneo celebrado no concello do Incio, evento que non descarta recuperar para o vindeiro ano.