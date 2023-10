Sarria reclamará otra ambulancia tras dos sucesos el fin de semana

La necesidad de contar en Sarria con una segunda ambulancia se ha puesto de manifiesto de nuevo, según denuncia el grupo de gobierno, el pasado fin de semana, cuando se registraron dos incidentes en la localidad en los cuales el vehículo tardó media hora por estar en otros servicios.

A raíz de estos hechos, el alcalde, Claudio Garrido, ha solicitado por carta una reunión con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, al tiempo que avanza que Camiña Sarria llevará una moción al pleno ordinario de finales de mes en busca del apoyo de toda la corporación a una demanda "necesaria e xusta".

Según explica el Concello, uno de los incidentes ocurrió durante un partido de los juveniles de la Sarriana, en el cual el portero recibió un golpe que le hizo perder la consciencia momentáneamente, tras lo cual hubo que esperar "media hora" por la ambulancia.

El mismo tiempo es el que, según su relato, tardó el vehículo sanitario que acudió a atender a un vecino que sufrió una caída durante la fiesta del Rosario. Su presencia fue solicitada por primera vez a las 14.39 horas y la llegada se produjo a las 15.13, concreta.

Según el alcalde, son hechos "recurrentes e preocupantes", que ponen de manifiesto "o deficiente servizo do transporte sanitario urxente". "Cando falamos de vidas humanas non vale escudarse en estatísticas nin no cumprimento de ratios, senón que é unha obriga de calquera administración pública destinar os recursos necesarios para ofrecer unha asistencia sanitaria eficaz e de calidade", dice.

Hace casi tres años, el 29 de octubre de 2020, el pleno de Sarria ya había aprobado por unanimidad la solicitud de refuerzos en el servicio de ambulancia en el municipio y la comarca, petición que no obtuvo respuesta positiva.

SEGUNDA PETICIÓN. El próximo día 26 tratará de nuevo esta demanda, a instancias del grupo de gobierno, recordando que el conjunto de la comarca tiene una población de 22.000 personas repartidas en más de 836 kilómetros, con gran dispersión y con presencia de numerosos visitantes por el Camino de Santiago, lo que hace que "unha única ambulancia sexa a todas luces insuficiente".

En opinión de Garrido, este es el momento idóneo para reiterar la solicitud dado que la Consellería de Sanidade está preparando la reconfiguración y actualización del mapa del transporte sanitario urgente, "e o propio conselleiro xa anunciou a concesión dalgunha ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería para outras comarcas que demandan as mesmas melloras no servizo".

También el Concello de Láncara se sumó este viernes a esta reivindicación de una segunda ambulancia, recordando el alcalde que el grupo de gobierno ya había cursado una solicitud similar en 2021.