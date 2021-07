Sarria se queda por segundo año sin la Noite Meiga por la pandemia

La asociación Meigas e Trasgos suspende por segundo año consecutivo la Noite Meiga ante la situación sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus y espera poder conmemorar en 2022 el cincuenta aniversario de este evento con el que la localidad de Sarria despide el verano cada último sábado de agosto.

El colectivo pretendía organizar con motivo de las bodas de oro "unha edición especial", apuntó el presidente, Julio Francisco González, Gua. La limitación de aforos no permitiría una gran afluencia de público y "non queremos organizar unha 50 edición a medias, queremos facer unha especial". "Non ten moito sentido facela, non se pode facer un acto masivo con restriccións, podería asistir pouca xente", señaló.

Ya el pasado año no se pudo conmemorar el medio siglo de vida de la Noite Meiga, pues también tuvo que suspenderse por la situación sanitaria. La asociación confía en que al fin en 2022 se pueda celebrar este aniversario tan especial.

A pesar de que el evento no puede organizarse, Meigas e Trasgos prevé llevar a cabo el último sábado de agosto, el día 28, "un día da asociación". Baraja realizar algún "pequeno" acto, que está cerrando, como la actuación de los grupos del colectivo. No habrá, como era habitual, el pregón, la danza de las meigas y los trasgos ni la entrega de premios.

Tardiña meiga. En los últimos años, el domingo después de la Noite Meiga, tenía lugar la Festa da Empanada o la Tardiña Meiga, eventos que la asociación sí espera celebrar. Estos se desarrollarán el 29 de agosto. En el caso de la Festa da Empanada se trata de una degustación "en mesas, sentados e separados", por lo que se prevé que se puede llevar a cabo. Por su parte, la Tardiña Meiga consiste en actividades para los niños.

La última edición de la Noite Meiga fue en 2019 y estuvo pregonada por el músico sarriano Abraham Cupeiro. Contó con la tradicional danza, la Festa da Empanada, actuaciones musicales, entrega de reconocimientos, actividades dirigidos a los niños y una cena.

Este evento se viene celebrando en Sarria desde 1971, cuando nació de la mano de Carmela González. Por su parte, la asociación se puso en marcha unos años antes, en 1968, y está registrada como tal desde 1972.