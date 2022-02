Sarria promocionarase en 180 países coa retransmisión da volta ciclista

O concello de Sarria promocionarase en 180 países grazas á retransmisión da volta ciclista a Galicia O Gran Camiño, que rematará na vila o vindeiro día 27. A que será a cuarta e última etapa desta carreira mobilizará máis de 700 persoas ligadas á organización e congregará en Sarria a uns 5.000 afeccionados ao ciclismo, segundo as previsións coas que traballa a área de deportes da Deputación.

O deputado sarriao Efrén Castro, responsable deste departamento provincial, mantivo este luns unha xuntanza na sociedade cultural e recreativa La Unión da vila con representantes da hostalaría para analizar o impacto económico que terá no sector a celebración deste evento deportivo.

Segundo dixo, a proba será retransmitida por Eurosport e canles asociadas noutros continentes, como Eurosport Asia, Jsports en Xapón, Sky en Nova Zelanda, Fox Sports en África ou Claro Sport en América do Sur, así como na TVG, Canal Sur, ETB, TV3.

Isto permitirá que as imaxes de Sarria e dos seus recursos patrimoniais, culturais e naturais cheguen á audiencia de 180 países, cun impacto valorado en "1,4 millóns de euros" e unha difusión "moi difícil de alcanzar con ningún outro evento ou campaña de promoción turística", indicou.

"O Camiño de Santiago é en si mesmo un reclamo de tal magnitude que podemos caer no conformismo de esperar a que as persoas cheguen. Nós cremos que as administracións temos que ter un papel máis activo, seguir apostando na promoción de Sarria como punto de referencia do Camiño e buscando novos mercados para todo o que temos que ofrecer", subliñou Efrén Castro.

15,9 QUILÓMETROS. A última etapa do Gran Camiño será unha contrarreloxo de 15,9 quilómetros de lonxitude por diversos puntos do concello de Sarria. Partirá da rúa Calvo Sotelo e continuará nos primeiros quilómetros por estradas secundarias, coincidindo durante algúns treitos co trazado do Camiño de Santiago, para rematar no casco antigo da vila.

Esta etapa motivará o desprazamento ata Sarria de máis de 700 persoas entre deportistas, técnicos, árbitros, persoal federativo e de organización, "o que se traducirá en pernoctacións e demanda de servizos de restauración, ademais doutros gastos relacionados coa loxística como os carburantes", apuntou o deputado.

Tomando como base os datos doutras probas ciclistas deste nivel profesional, os organizadores calculan que a volta a Galicia reunirá en Sarria uns 5.000 afeccionados a este deporte. Neste sentido, Efrén Castro destacou "a actividade que xenerará a presenza na vila de centenares de persoas, que demandarán hostalaría e restauración, fóra da tempada alta".

Valorou tamén "a contribución deste evento e do deporte vinculado á natureza como un elemento de desestacionalización do turismo, unha materia pendente para o sector". Como exemplo do impacto deste tipo de probas deportivas, Castro citou o caso do concello de Dumbría, cuxa oficina de turismo pasou de 2.000 a 60.000 consultas, feito que atribuíu á consolidación e internacionalización do Gran Fondo do Ézaro.