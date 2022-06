O Concello de Sarria oferta durante este verán máis de 700 prazas en actividades de deporte, ocio e aventura, dirixidas a menores de distintas idades, así como natación, ioga e ximnasia de mantemento para adultos.

Mañá mesmo abrirá o prazo de inscrición para o campamento de verán bautizado como Aventura no Camiño 2.0 e dirixido a un público de entre 5 e 17 anos. Comezará o 4 de xullo e rematará o 26 de agosto, dividido en catro quendas e en horario de 9.30 a 14.00.

Segundo explica o concelleiro de deportes, Félix Seijas, este ano terá unha temática especial relacionada coa informática a robótica ou o videoxogo minecraft, que se desenvolverá na aula Cemit.

O Camiño Francés volverá ser protagonista, ao igual que o río Sarria, onde se farán deportes acuáticos. O campamento completarase con escalada, tiro con arco ou orientación, entre outras disciplinas. "Queremos mesturar o Camiño coas tecnoloxías e o deporte", sinala Seijas, quen anima a veciños e veciñas destas idades a anotarse e gozar dun verán diferente cunha variada oferta.

As actividades contan cunhas 200 prazas, que se poden solicitar a través do rexistro de entrada e a sede electrónica do Concello.

PISCINAS DO CHANTO. As piscinas exteriores do Chanto acollerán cursos de natación, con 500 prazas dispoñibles. Distribuiranse en catro quendas (do 4 ao 15 de xullo, do 18 ao 29, do 1 ao 12 de agosto e do 16 ao 26), con niveis de aprendizaxe, iniciación e perfeccionamento e con horarios que van de 12.00 a 14.00, con clases de media hora de duración, reservándose o treito final (de 13.30 a 14.00) para menores de 4 anos e adultos.

O prezo será de 13,34 euros por quincena e quenda, cun desconto a partir do segundo irmán, quedando en 8,89 euros. As inscricións deben facerse a partir deste venres nas instalacións da piscina climatizada, que funcionará a partir de agora como un centro deportivo e de saúde unha vez adxudicado o contrato de servizos.

Deste xeito, tanto as pías cubertas (que pecharán entre o 30 deste mes e o 31 de agosto) como as exteriores do Chanto pasan a estar xestionadas por unha empresa, que se encarga de poñer o persoal, impartir os cursos e levar o mantemento, entre outras funcións.

Como novidade, este ano nos meses de xullo e agosto tamén haberá actividades para adultos xunto á piscina climatizada, consistentes en ioga (de 10.00 a 10.45 horas) e ximnasia de mantemento ao aire libre (de 11.00 a 11.45). O prezo é de 8,86 euros por quincena e actividade e as inscricións tamén se realizan no edificio da piscina ata esgotar as prazas.

Neste mesmo lugar poderán retirarse, a partir do vindeiro día 21, os abonos para facer uso durante o período estival das piscinas municipais do Chanto.