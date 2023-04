Sarria, nueva cuna de campeones equinos

Ortoá se va a convertir en cuna de campeones equinos. A esta parroquia sarriana se trasladó una yeguada, Morán, desde Barcelona con el fin de continuar haciendo los mejores caballos, pero desde Galicia. Cuenta con unos 70 ejemplares de pura raza española y a lo largo de su trayectoria logró hacerse con varios campeonatos del mundo en el Salón Internacional de Caballo de Pura Raza Española (Sicab) de Sevilla.

La yeguada es propiedad del empresario sevillano José María García Morán (afincado en Barcelona), quien se define como un "enamorado de Galicia". Con 20 años conoció Sarria, donde vivían unos familiares, y quedó "encantado" de esta tierra. Por ello, decidió trasladar sus caballos a este municipio y ahora vive entre Ortoá y Cataluña.

"En vez de irme para Andalucía me vine para aquí. Me he traído todo, animales, empleados, jinete, presentador...", explica sobre su mudanza a Sarria. En Ortoá tiene 90 hectáreas de terreno y construyó unas impresionantes instalaciones, de las que se ocupan siete personas.

Su yeguada está especializada en movimiento. "Es lo que a mí me gusta, los caballos montados, en movimiento", dice. Para su entrenamiento cuenta con un "presentador", Daniel Isidoro, quien "es de lo mejor que hay en el mundo". También adiestra a sus animales, indica, el que fue jinete olímpico Claudio Castilla, que se ocupa de dos equinos en Madrid.

En Ortoá se encuentra un alumno de este especialista, "que monta los caballos para ir preparándolos". Además, dispone de personal gallego, que se está introduciendo en el mundillo. "Por eso vamos todos como iniciándonos, pero muy bien, estoy muy contento de la gente de aquí", apunta.

Que estén listos los animales para participar en concursos supone un entrenamiento "de mucho tiempo". "Para ser un campeón del mundo, lo primero es que cuando nazca el potro tú le des una educación y estar pendiente de él. Si tiene proyección y tú le pones a los mejores maestros el potro sube", explica el sevillano.

Desde Ortoá se trasladarán a los certámenes, para lo que dispone de camión propio, y este año prevé participar en "unos 14 o 15" por toda España.

En Sarria no solo quiere entrenar a sus ejemplares, sino que también pretende criar. "Nunca he sido un criador y aquí sí. Voy a cubrir 15 o 20 yeguas", señala.

José María García destaca que los equinos se adaptan "perfectamente" al clima gallego, "si tienen frío echan pelo y los que van a concurso les ponemos mantas". "Aquí tienen tranquilidad, hierba buena y agua", afirma. Además, disponen de unos amplios terrenos, lo que supone un importante ahorro. "Comparado como estaba el heno o la cebada en flor en Barcelona, al precio que yo la pagaba y al precio que la tengo aquí, no tiene color, es más económico", dice sobre las ventajas de instalarse en Ortoá, que será toda una cuna de campeones.

Compró el primer caballo y comenzó en los concursos

José María García comenzó en el mundo equino comprando el primer caballo y "a los tres o cuatro meses" empezó en los concursos. "Esto es un hobby total, tengo mis empresas en Barcelona y mi vicio es este, los caballos", afirma.

El sevillano recuerda que a los dos años de iniciarse en el mundillo ya tuvo a su primer animal campeón del mundo, bautizado como Mentol. Después llegó Noia IV, designada en una ocasión como la mejor del mundo y cuatro veces ganó en su sección en el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española de Sevilla.

SICAB Este es un destacado evento, en el que participan animales de todo el mundo y para poder hacerlo deben clasificarse previamente, explica el empresario.

Con el tiempo tendría otros campeones, como Octava VII, Bahos de Roble o Asebio de Morán. Este último se proclamó este año el mejor del mundo montado, señala.

Además, en el último salón de Sevilla, añade, un potro de Bahos fue campeón del mundo en movimiento de su sección y subcampeón del mundo joven.