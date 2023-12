Sarria inaugura unha exposición coa que dar visibilidade á discapacidade

Mostrar realidades diferentes. Ese é un dos principais obxectivos de Noelia Gómez, Nieves Cabada, Rocío Arcos e Isabel Rodríguez, que presentaron na casa da cultura de Sarria a exposición "Materiais de uso habitual de persoas con discapacidade", que recolle unha gran cantidade de xogos, materiais educativos e simuladores para que os asistentes poidan poñerse, polo menos por un día, na pel das persoas con discapacidade e diversidade funcional.

A mostra, que conta con obxectos cedidos por decenas de familias da comarca, de Monforte e de Lugo, así como con materiais elaborados polos alumnos do ciclo medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia do IES Xograr Afonso Gómez, e a colaboración da biblioteca do Saviñao xunto a Patricia Pombo, logopeda do centro de dano cerebral de Castro de Ribeiras de Lea, reúne obxectos de distinta índole co fin de tocar diferentes discapacidades, dende a visual ou a motora, ou mesmo trastornos como o Tea, entre otros moitos.

Nada máis entrar pola porta, os asistentes poderán observar un camiño sensorial que moitos dos nenos e nenas con diversidade funcional empregan en terapia, diferentes tipos de lentes para poñerse no lugar de persoas con discapacidades visuais ou mesmo apuntamentos para persoas con déficit de atención.

"Son cousas nas que non reparamos, pero que axudan moito a que as persoas con realidades diferentes poidan desenvolverse mellor e aprender a través de distintas sensacións como o tacto ou as cores", explica Noelia Gómez, unha das nais implicadas na realización da exposición, que permanecerá aberta ata o 12 de xaneiro en horario de 09.30 a 13.30 e de 17.00 a 19.00, con posibilidade ademais de visitas guiadas pedindo cita previa a través do número 620.87.08.46.

"A xente poderá ver dende a aprendizaxe do alfabeto en braille ata o funcionamento dun ark Z-Vibe, que é unha ferramenta motora empregada para a fala e a inxesta de alimentos", afirma Noelia, que anima a todo o mundo a "vir visitarnos".

Esta plataforma de familiares con fillos con necesidades especiais tamén conta con outra mostra na escola de música da localidade, onde a xente pode atopar dende unha culler ou un vaso adaptado ata un comunicador, entre outra moitas cousas. «Intentamos amosar todo aquilo que podemos e que está na nosa man para dar visibilidade e loitar por unha comarca máis inclusiva», afirma Noelia Gómez, que di que a súa é unha loita á que se pode unir calquera persoa con parentes que convivan con necesidades especiais,

Estas familias levan seis meses organizando diversas actividades na comarca, como o concerto inclusivo por Santa Cecilia ou os espazos de xogo sen ruído. "Son pequenos pasos cos que queremos dar un paso adiante", sostén a sarriá.