Sarria honra a muller rural cun mural de Eva Mena

As paredes dun cuberto situado en Perros, na parroquia sarriá de Santo Estevo de Calvor, locen dende hai uns días un espectacular mural exterior que representa varias mulleres vestidas co traxe típico rexional galego e que pretende homenaxear todas as que viven no rural de Galicia.

A concelleira do Camiño de Santiago e Turismo, Reyes Abella, sinala que esta obra da artista bilbaína Eva Mena está financiada a través dun convenio para a mellora paisaxística e promoción do Xacobeo no Camiño Francés, asinado pola Axencia de Turismo de Galicia, a Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés e os municipios que forman parte dela, entre os que se atopa Sarria, co fin de homenaxear o "enorme labor das mulleres rurais".

Reyes Abella adianta que a pretensión do Concello de Sarria é que varias muralistas mulleres realicen ao longo do presente mandato diferentes murais exteriores en puntos do Camiño Francés ao seu paso polo municipio, seguindo en todos eles o fío argumental de homenaxear a muller rural galega.

A concelleira amosa ademais o agradecemento á veciña do lugar de Perros Josefa López Somoza pola cesión do alpendre da súa propiedade para a realización deste primeiro mural.

Xornadas de difusión. Por outra banda, Reyes Abella e a técnica de Turismo do Concello de Sarria, Fátima López, participarán a vindeira semana nas charlas das xornadas de promoción e difusión do Camiño Francés que se celebrarán o luns e o martes na localidade cántabra de Potes e que están coordinadas pola Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés e a Fundación Camino Lebaniego de Cantabria.