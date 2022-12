Sarria honra a Elías Valiña, el revitalizador del Camino

El municipio de Sarria homenajeó este miércoles a Elías Valiña con motivo de la finalización del mural realizado por el artista Diego As en una fachada de la Rúa Benigno Quiroga. El Concello quiso reconocer con este acto a un sarriano que "co seu traballo, constancia, esforzo e vitalidade recuperou, revitalizou e puxo ao Camiño de Santiago no lugar que ocupa hoxe".

En el tributo, en el que actuó el grupo Clarisaxos, participaron sobrinos, sobrinos-nietos y amigos de O cura do Cebreiro, el propio autor de la obra, vecinos y miembros del gobierno local encabezados por el alcalde, Claudio Garrido. Este último destacó que el mural es un homenaje "a un sarriano ilustre inventor de algo tan internacional como la flecha" de la ruta jacobea. Agradeció a la concejala de Cultura e Camiño, Reyes Abella, su labor para llevar a cabo esta iniciativa.

El artista Diego As explicó la obra, la cual tiene "un toque más ilustrativo" cuando él habitualmente trabaja "mucho con el realismo". También hizo hincapié en la figura de Elías Valiña, quien realizó una labor "muy importante" en la ruta.

Los familiares del sacerdote mostraron su agradecimiento por este homenaje a una persona que "dejó unos valores y unas ideas fascinantes", siendo, además, "un ejemplo de trabajo, constancia, humildad y dedicación". En resumen, "un ejemplo a seguir", apuntó un sobrino.

La familia subrayó que el mural capta la "vitalidad y viveza" del sacerdote, quien era "enérgico". "Es muy exacto, está espectacular", afirmaron sus sobrinos, quienes también alabaron la ubicación de la obra, en pleno Camino.

Sus familiares recordaron algunas vivencias con Elías Valiñas, con el que disfrutaron unas "fascinantes" vacaciones de verano pintando las flechas amarillas de la ruta jacobea desde Francia. El sacerdote, señalaron, pasaba "todo el día trabajando" y por la noche "tomaba apuntes" o les preparaba la ropa. No solo pintaban las flechas, pues su tío también les mostraba la cultura de cada lugar por el que pasaban y charlaba con los peregrinos, rememoraron sobre este sacerdote de Mundín.