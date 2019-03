Sarria homenajea a ocho mujeres que "abriron camiños" en distintas áreas

Ocho mujeres de Sarria que "abriron camiños" recibieron este domingo un homenaje en la casa de la cultura, que se llenó de público para asistir a este reconocimiento a Teresa López, Purificación García, Pilar García, Concha López, Violeta Bernardo, Marité Guillade, Palmira Díaz y Amable Alonso.

El emotivo acto formó parte del programa Vivas e visibles, que puso en marcha la concejalía de cultura e igualdad para celebrar el Día de la Mujer porque, según recordó la edila Mónica López, "os feitos protagonizados por mulleres na maior parte das ocasións fican invisibilizados".

Estas ocho sarrianas encarnan a todas aquellas mujeres que "con pequenos pasos e moito esforzo foron abrindo camiños e foron quen de buscar novos horizontes de visibilidade", destacó la coordinadora del programa, María Xesús López Escudeiro, quien insistió en que el homenaje de este domingo es también "un recoñecemento á nosa historia".

Bajo el título de Ollares de liberdade se celebró este acto, que dio voz a las vivencias de empresarias, artistas, agricultoras, amas de casa o dinamizadoras culturales. Es el caso de Pura García Hevia, fundadora de la gran "familia" de la asociación cultural Peleriños, una asturiana de nacimiento que persiguió "a sensibilización da cidadanía pola cultura de noso".

Junto a ella estaba Teresa López Méndez, una "moza inqueda" que aprendió a coser en casa de unos familiares en Monforte, o Pilar García, heredera del legado familiar de la centenaria panadería Pallares y "depositaria dos saberes das mulleres da súa familia", principalmente de su abuela María Castro Vilán.

Tampoco faltó el homenaje a Marité Guillade, quien fue locutora de radio y la primera bibliotecaria de Sarria, o a Concha López, trabajadora de la fábrica de galletas Barreal, que favoreció la inserción laboral de la mujer.

El elenco de sarrianas se completó con la escultora y profesora durante 45 años Violeta Bernardo, y con Amable Alonso, hija de A cega de Callás, quien todavía recuerda muchas de las coplas que su madre y su abuela cantaban en las ferias, "facéndolle fronte ás dificultades da vida alegrándolle os oídos ao público".

El reconocimiento fue también para Palmira Díaz Gallego –la cual no pudo asistir al acto–, quien fue directiva en una importante empresa en Uruguay y activista, junto con su hermana Yolanda, en la causa de la cultura gallega.

Testimonios

"Sacar o carné para min foi unha gran liberdade"



El acto celebrado este domingo en la casa de la cultura estuvo conducido por las jóvenes estudiantes Belén Garañana y María Rodríguez, quienes dieron paso al relato personal de las homenajeadas para exponer sus experiencias.



Así, la agricultora Teresa López explicó la importancia que tuvo para ella obtener el permiso de conducir. "Sacar o carné para min foi unha liberdade moi grande", indicó la sarriana, quien advirtió de que "agora a xuventude pensa que xa está todo feito e non é así".



Independencia

Pilar García, por su parte, hizo hincapié en la figura de su abuela, una mujer que le inculcó el amor por la panadería y que tomó las riendas del negocio en un momento complicado. "O que máis me enorgullece é que era unha muller xenerosa, que axudaba á xente na época do racionamento", afirmó la dueña de la panadería Pallares, quien dijo que su abuela quería "que a muller tivese unha independencia económica".



Cantautora

El testimonio de las sarrianas estuvo amenizado con la música de la cantautora Su Garrido, que cautivó al público.