Sarria habilita 450.000 euros para el servicio de ayuda en el hogar

La corporación municipal de Sarria aprobó este lunes por unanimidad una modificación de crédito por un importe de 450.000 euros para el servicio de ayuda en el hogar.

Tal y como explicó el alcalde, Claudio Garrido, durante la sesión se produjo un incremento "importante" del servicio y de su coste, por lo que se habilitaron 450.000 euros procedentes de la partida de gestión de residuos y limpieza del presupuesto para la ayuda a domicilio. Este contrato se encuentra, además, caducado, indicó.

Ninguno de los partidos de la oposición se opuso a la modificación de crédito al tratarse de un servicio "moi importante" y ser un incremento "entendible", como manifestó el portavoz del BNG, Efrén Castro, durante el pleno extraordinario, en el que apenas hubo público.

El popular José Manuel Bello también se mostró a favor, si bien acusó al gobierno municipal de "falta de previsión". "O goberno leva á oposición a solución do problema no último momento, non pode esperar á véspera dunhas eleccións para solucionar este tipo de problemas", le reprochó el portavoz del PP al regidor. "A oposición está obrigada a darlle para adiante para dar servizo ás familias", añadió el edil.

También denunció que se trata de "desvestir un santo para vestir outro" en referencia a utilizar fondos correspondientes a la gestión de residuos y limpieza para el servicio de ayuda en el hogar.

El popular se quejó, además, de que en el proyecto de presupuesto para este año no aparecía ninguna partida para estas situaciones, ante lo que el alcalde alegó que sí se contemplaba una de 1,1 millones de euros. Dichas cuentas no salieron adelante en pleno, por lo que el Concello trabaja con las de 2022 prorrogadas.

Garrido defendió que si el presupuesto de este ejercicio se hubiera aprobado no se viviría esta situación y no sería necesario dar luz verde a una modificación de crédito. Señaló que la subida de precios de ayuda en el hogar está "más que justificada" y que se trata de un servicio "básico", aunque, aclaró, "impropio del Ayuntamiento".

El alcalde censuró al PP que mezcle esta modificación de crédito con temas electorales.