O Concello de Sarria vén de actualizar o sistema de facturación e cobro da taxa polos servizos do matadoiro municipal, suprimindo os pagos en efectivo que dende anteriores mandatos acostumaban a realizar os usuarios particulares. Segundo informou o goberno, a medida prodúcese tras detectar Tesouraría "unha posible deficiencia" que estaba a "dificultar o seguimento e control da recadación".

O Concello explicou que, o 31 de xullo, Tesouraría trasladoulle ao alcalde esa "posible deficiencia" na facturación da taxa "elaborada nas dependencias do matadoiro polos propios matarifes". Referíase ao procedemento de xestión utilizado para o cobro dos albaráns emitidos aos particulares e que historicamente viñan realizando os pagos en efectivo para o seu posterior ingreso nas contas municipais.

A raíz desta advertencia, o alcalde, Claudio Garrido, ordenou ese mesmo día aos empregados do matadoiro que emitan factura e non só albarán de todos os servizos, "sen excepción", e autorizou ao persoal de Tesouraría para acceder ao arquivo do programa informático do matadoiro para inspeccionar os albaráns dos últimos catro anos.

Segundo sinalou o Concello, dende comezos de agosto, eses albaráns especifican que os pagamentos deben realizarse nun máximo de dez días por transferencia ou ingreso en efectivo nas contas da administración local en Abanca ou BBVA.

O pasado xoves, o alcalde encargou tamén a Tesourería un expediente informativo "para inspeccionar e aclarar o procedemento de emisión, cobro, recadación, tramitación, xestión e ingreso dos albaráns dos últimos catro anos, solicitando para este traballo a colaboración dos antigos tesoureiros municipais Diego Gonta e Natividad Chaos", indicou.

Pretende así "verificar se hai débedas tributarias impagadas polos usuarios do servizo ou pendentes de ingreso nas contas municipais, actuando con total transparencia e máximo rigor para correxir unha deficiencia na xestión que parece que se viña arrastrando desde mandatos anteriores".

O Concello estuda unha posible privatización do servizo do matadoiro por arrastrar un déficit de 160.000 euros.