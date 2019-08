Sarria despide a maxia cun cento de persoas

As catro xornadas que durou o Festival Internacional de Maxia Vila de Sarria chegaron onte ao seu fin, cun inesperado cambio nas localizacións debido á choiva da mañá.

A pesar do temor do organizador do evento, o mago Roberto Lolo, en canto a un posible descenso na asistencia debido ao breve tempo co se avisou dos cambios na programación, a resposta da xente foi unánime, ateigando a casa da cultura e a gala final no pavillón municipal do Chanto.

O público, maioritariamente composto por nenos, desfrutou dos trucos de maxia duns 23 ilusionistas de diferentes procedencias, coma Cuba, Italia ou Colombia, ao longo das máis de vinte actuacións que se produciron durante catro días na vila.