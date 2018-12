Sarria dedica una partida extra de 14.000 euros a la iluminación de Navidad

El Concello de Sarria destina este año una mayor inversión al alumbrado navideño, al dotarlo de una partida extra de unos 14.000 euros, que se suman al habitual convenio que mantiene con la Asociación de Comerciantes e Empresarios (Aces) de la villa.

En base a este acuerdo, el colectivo de comerciantes instala medio centenar de arcos y adornos en las principales calles de la localidad, cuyo gasto energético asume la administración municipal.

A mayores, el Ayuntamiento colocó este año con cargo al área de cultura una iluminación especial en otros puntos de Sarria, como son el paseo del Malecón o la Praza da Vila. También instaló adornos en las rotondas de Catro Camiños, Praza de Galicia y la zona de los colegios, así como en el barrio de As Insuas, la fachada del consistorio y las distintas entradas a la localidad. "A xente está encantadísima, cremos que lle dá a Sarria un toque especial e positivo", dice la alcaldesa, quien opina que es una forma de "dinamizar" la villa en estas fechas.

Se trata de la primera vez en los últimos años que se amplía la iluminación navideña. Según Pilar López, es posible gracias a una modificación presupuestaria que en otros ejercicios no se pudo hacer porque "estaban as partidas xa gastadas". La alcaldesa desvincula el aumento inversor de la fiebre por las luces de Navidad en otras ciudades como Vigo. "Non ten nada que ver. Aquí somos máis humildes. Eles gastan 800.000 euros e nós 14.000", manifiesta.