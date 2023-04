Sarria crea a ruta literaria da novela 'Desfeita', con 13 paradas na vila

Corenta anos despois da súa publicación, a novela Desfeita da autoría de Camilo Gonsar (Sarria, 1931-Vigo, 2008) terá unha ruta literaria que percorrerá trece lugares da súa vila natal, once deles recollidos na obra e dous máis vinculados ao escritor.

Este proxecto, inspirado en rutas como a da Esmorga de Ourense e froito de varios anos de traballo, foi presentado o Día do Libro pola concelleira de Cultura en Sarria, Reyes Abella; o escritor e catedrático de Lingua e Literatura, Antón Fortes; e o artista internacional Rubén Grilo, responsables estes dous últimos da parte literaria e artística, respectivamente.

A novela Desfeita, gañadora do Premio Nacional da Crítica no 1983, comeza coa pescuda das causas da morte do Perito de Guitián, que non é outro, segundo Fortes, que Manuel Díaz González, coñecido como O Pequeniño do Incio, médico asasinado por falanxistas o 11 de setembro do 1936.

Esta investigación sérvelle a Gonsar (Camilo González Suárez-Llanos) como punto de partida para retratar os tempos do franquismo e o absurdo dunha sociedade "que se disfraza do que non é", sinala a editorial Galaxia. Deste xeito, o sarriao "escribe unha novela que se converte no mellor instrumento para erguer a tona da hipocresía e para deixar ao descuberto a degradación dunha realidade ridícula e cruel".

Aínda que Sarria non aparece nomeada como tal na Desfeita, os estudosos do obra no teñen dúbida de que Gonsar ambientou a novela na vila que o viu nacer.

Antón Fortes, fondo coñecedor da obra, leva anos coa teima de crear unha ruta literaria arredor dela, proxecto que agora verá a luz ao recibir o apoio do Concello.

Segundo conta, á hora de deseñar cada unha das paradas baseouse en varias premisas: que o edificio en cuestión aínda exista, que a súa localización non ofreza dúbidas na novela, que o percorrido abarque unha zona ampla de Sarria e que poida facerse tamén en sentido inverso, comezando polo final e rematando no inicio.

PERCORRIDO. O resultado é unha ruta dunha hora aproximada de duración que sae dende o parque do Chanto (o River Club na novela) para continuar pola Ponte Ribeira, a vivenda na que naceu Camilo Gonsar (na Rúa Benigno Quiroga, no edificio da antiga farmacia Florido), o chalé da Avenida e o bar España en Diego Pazos.

O percorrido segue pola zona de viños (onde estivo O Burato) para achegarse despois ata a sociedade La Unión e subir polo Murallón cara O Casino, onde terá outra das paradas. Prosegue pola Rúa Maior e baixa ata o Porvir, dende onde se divisa a casa da cultura e a biblioteca municipal que leva o nome de Camilo Gonsar.

Camiñando pola Rúa Xela Arias, a ruta conduce ata os tres últimos puntos destacados: o lugar no que estivo o vello cuartel da Garda Civil, o hotel-restaurante Roma e a estación de tren.

Cada un destes escenarios levará unha placa cun texto da novela seleccionado por Fortes. Da creación destes deseños encargouse o sarriao Rubén Grilo, asentado en Berlín. "Son trece pezas escultóricas. Dúas van no chan, son tapas de sumidoiros feitas en bronce. Despois hai once que son como baldosas con textos da novela escritos sobre cemento, de tamaños e cores diferentes", avanza.

Abella, Fortes e Grilo, durante a presentación da ruta. VILA

TIPOGRAFÍA. Trátase de pezas únicas que forman parte dunha serie e para as cales a deseñadora galega María Ramos creou unha tipografía especial para escribir sobre cemento fresco.

O proxecto é resultado dun longo traballo porque "queriamos entrar no texto, na novela en particular, entender os principios que a definen e actuar en consecuencia. Máis que ilustrar o texto da obra queriamos materializalo e iso require unha comprensión e levalo con tempo", comenta Grilo.

O artista sentiuse identificado coa visión do escritor sobre o espazo público. "A miña interpretación da novela é que fala da destrución do público e utiliza como metáfora eses estafermos, esa edificación salvaxe que se fixo a partir da ditadura", afirma o creador, que pretende con estas trece pezas non só ilustrar a obra de Camilo Gonsar senón tamén "expandila".

É o mesmo obxectivo que se marca o Concello coa creación da ruta da Desfeita. "Estamos ante unha novela moi boa e un proxecto moi bonito, feito con toda a liberdade do mundo, que pensamos que gustará moito e que será interesantísimo, por exemplo, para os colexios", di Reyes Abella.

A concelleira, contenta pola "conexión inmediata" entre todas as persoas implicadas no proxecto, indica que as placas comezarán a colocarse o vindeiro mes e amósase convencida de que a ruta literaria axudará a espallar a novela de tan destacado sarriao.

Reivindicación: "Galicia ten que fixarse en Gonsar"

Para Antón Fortes, a ruta literaria virá saldar unha débeda con Camilo Gonsar, un dos principais autores da Nova Narrativa Galega e "o mellor escritor sarriao da historia do momento". "Fíxoselle unha inxustiza e merece ter esta ruta", asegura Fortes, quen insiste en que "Galicia e Sarria teñen que fixarse neste autor", que foi membro da Real Academia Galega e mestre en Nova York.



Na súa opinión, a ruta debe implicar a "políticos, asociacións e mestres" e xerar ao seu redor un movemento cultural e turístico.