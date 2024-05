Sarria celebrará la primera fiesta del motor 4x4 de la comarca el 1 de junio

El mundo del motor, que tantos seguidores tiene en Sarria y concellos próximos, contará en breve con una nueva cita. El día 1 de junio se celebrará por primera vez la Festa do Motor 4x4 da Comarca de Sarria, abierta a vehículos todoterrenos, quads, motos y buggies. Será en el polígono industrial de O Morelle, donde habrá pruebas de velocidad y obstáculos, así como un trazado específico para el público infantil.

El encuentro está organizado por el Concello de Sarria, con la colaboración del club Os Carro x Catro. Según explican, se trata de una exhibición para los aficionados al motor off road, que destacará por "el compañerismo y el respeto por la naturaleza".

Esta cita, en la que también ayudan la Diputación de Lugo y la Xunta de Galicia, se pone en marcha a raíz de la buena acogida que registran cada año las pruebas de destreza realizadas en el marco de la ruta 4x4 de la comarca, que el pasado noviembre superó su propia marca con 425 vehículos.

En esta ocasión la inscripción está limitada a 80, que deben estar al corriente de la ITV y del seguro obligatorio. Podrán anotarse hasta el día 28 de este mes a través de un formulario disponible en las redes sociales de Os Carro x Catro.

Según indicaron desde esta asociación, se espera la participación de aficionados de toda Galicia, y también de Asturias y León.

Se reunirán entre las ocho y las nueve de la mañana en el polígono de O Morelle para la entrega de la documentación y dar comienzo a las vueltas libres de motos, seguidas de quads, buggies y todoterrenos, con intervalos de una hora. Además, de 11.00 a 13.00 serán las prácticas de trial, lo que dará paso a las vueltas libres de niños y niñas menores de 14 años que tengan moto o quad.

"É unha actividade que xa fixemos no encontro do pasado mes de novembro e que ten demanda porque lles fai moita ilusión. É gratuíta e non competitiva, recibindo como agasallo unha medalla", señalan los organizadores.

Por la tarde, las clasificaciones y eliminatorias

Tras una parada para comer, a las tres de la tarde comenzarán las clasificaciones y eliminatorias de forma consecutiva. Los todoterrenos realizarán pruebas de obstáculos y velocidad, y los demás vehículos solo de velocidad.

Los actos en O Morelle se darán por finalizados a las ocho de la tarde, tras lo cual los participantes compartirán una cena en el cámping de Sarria, a cuyo término se entregarán los premios.

Los miembros de Os Carro x Catro, que agradecen la implicación del Concello y demás entidades, trabajan desde hace ya un tiempo en la preparación del trazado de velocidad en O Morelle.

Su intención es darle continuidad a esta primera Festa do Motor 4x4 y volver a organizar su ruta de finales de año, siempre que la consecución de los permisos necesarios no sea un obstáculo.