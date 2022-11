Sarria celebrará a Festa dos Maiores o 10 de decembro despois de tres anos

O Concello de Sarria prepara para o 10 de decembro a décimo sétima edición da Festa dos Maiores, un evento que non se celebraba na vila por mor da pandemia dende outubro do 2019, cando reuniu a preto de 700 veciños.

Este festexo, tradicionalmente organizado pola delegación de Servizos Sociais, está promovido este ano directamente dende alcaldía e terá lugar no pavillón dos institutos, onde se servirá un menú a partir das 14.00 horas elaborado polas panaderías e os establecementos de polbo do municipio.

Previamente, ás 12.00 horas, oficiarase unha misa cantada no salón de actos do instituto Xograr Afonso Gómez para todas as persoas que queiran asistir.

O xantar irá seguido, como é costume, dunha homenaxe ás 16.30 horas a todas as parellas que asistan á festa e que cumpran as súas vodas de ouro durante este 2022 ou ben que xa as celebraran no 2020 ou 2021. O Concello decidiu ampliar o prazo a eses dous anos nos que non se puido organizar o día adicado aos maiores co obxectivo de que ningún matrimonio quede sen o recoñecemento dos 50 anos de casados, explicou a concelleira Geni Valcárcel.

Segundo dixo, todas as parellas que se atopen nesta situación deberán contactar co Concello antes do día 30 deste mes e presentar o libro de familia, o que lles dará dereito a recibir unha placa conmemorativa no transcurso da festa. Na edición do ano 2019, foron 14 os matrimonios homenaxeados.

O día 30, a mediodía, rematará tamén o prazo para retirar as entradas para a comida, ao prezo de 10 euros para os maiores e de 20 para os acompañantes que non reúnan os requisitos de idade. As entradas poden obterse nas oficinas municipais ou ben contactandos cos pedáneos das parroquias.

A festa rematará cun baile con música en directo. Ademais, haberá un sorteo de agasallos entre todos os asistentes doados por empresas e establecementos comerciais do municipio.

A xornada dedicada aos maiores congrega en cada edición a veciños e veciñas das distintas parroquias, así como a usuarios da residencia Nosa Señora do Carme.