Sarria celebra un polémico pleno al ser convocado con solo cinco horas de antelación

La corporación de Sarria celebró a mediodía de este miércoles un pleno extraordinario convocado con solo cinco horas de antelación, lo que motivó los reproches de PP y PSOE, que vieron en esta premura una "triquiñuela" del gobierno para convalidar unas modificaciones en la ejecución del contrato eléctrico aprovechando la ausencia por vacaciones de cuatro ediles.

El alcalde, Claudio Garrido, justificó la urgencia en la necesidad de aprobar esos cambios, que ya fueron a pleno en julio, quedando sobre la mesa al solicitar la oposición una reunión con los técnicos para recabar más información.

El objetivo era convalidar unas prestaciones realizadas dentro del servicio eléctrico que no se ajustan a la propuesta inicial de la empresa adjudicataria, por lo que no tenían cobertura contractual. Finalmente esas actuaciones fueron validadas con el voto de los siete miembros de Camiña Sarria, la abstención del BNG y la oposición de PP y PSOE, en una sesión a la que no pudieron acudir tres ediles populares y uno socialista.

El nacionalista Efrén Castro, quien consideró "evidente que se fixeron cousas mal", explicó que pese a ello su grupo se abstuvo con el único fin de no poner en riesgo la ayuda de tres millones de euros de fondos europeos para este contrato. "Se todos votamos en contra neste intre pérdese a subvención", aseguró. No obstante, lanzó una advertencia al gobierno de Camiña, al que pidió que "non abuse da responsabilidade do BNG" y que no "tense" la cuerda.

Por su parte, PP y PSOE fueron más incisivos con la actuación del gobierno. Para la portavoz popular, Carmen José López, no hay duda de que el alcalde, Claudio Garrido, convocó un pleno "crucial" para la economía del Concello aprovechando las vacaciones de varios concejales, "o que evidencia a súa falta de capacidade para dialogar e buscar acordos".

Según dijo, su grupo recibió la notificación del pleno pasadas las 8.00 horas de la mañana y la sesión se celebró a las 13.30, lo que calificó de "ataque inaudito á democracia". En su opinión, la premura responde a un intento de "tapar unha nova neglixencia do grupo de goberno" para convalidar una modificación del contrato eléctrico "que tivo que anular en xullo dada a existencia de tres informes de técnicos municipais que alertaban de irregularidades e que poderían supoñer a nulidade de pleno dereito e a perda da subvención de tres millóns de euros".

Tanto PP como PSOE no ven justificada la urgencia del pleno. "Os expedientes databan dos meses de maio e xuño e os prazos para optar a esta axuda sabíanse seis meses antes", señaló Benjamín Escontrela, para quien el regidor "fáltalle ao respecto á oposición".

El socialista acusó al gobierno de gestión "caótica" y de pretender "despachar" el expediente eléctrico añadiendo un cuadro de precios "sen que se incorpore modificación algunha ou aclaración ao contido dos informes precedentes". "A iniciativa é susceptible de ser declarada nula de pleno dereito e mesmo de constituír un delito de prevaricación", añadió.

El alcalde, sin embargo, defendió que la validación aprobada responde "a criterios de racionalidad" y que el Idae constató "que se han cumplido todos los objetivos del contrato eléctrico", quedando una única partida de 17.000 que no fue ratificada por este organismo, sostuvo.