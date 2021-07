O escritor sarriao Manuel López Poy regresa cun libro sobre o oeste americano

De pequeno soñaba con ser un vaqueiro e de maior trasladou o vello oeste americano ás páxinas das súas obras. A través das letras, o sarriao Manuel López Poy adéntrase nun mundo desaparecido hai máis dun século coa súa última obra, 'Érase una vez en el oeste. Historia, cine y guía del western americano' (Diábolo Ediciones), na que se mesturan personaxes reais e acontecementos históricos coas súas correspondentes versións cinematográficas.

Unha boa opción para os entendidos no vello oeste, pero tamén para aqueles que non se entusiasmen con películas de vaqueiros. "É entretido, ten moita información contada de xeito ameno e moitas anécdotas. É un bo xeito de achegarse a ese mundo", apunta o seu autor, un experto do tema que xa leva publicadas varias novelas de western baixo o pseudónimo de Samuel Shot.

Esta última obra, á que Manuel López se lanzou logo da proposta formulada polo director da editorial Diábolo, divídese en 13 capítulos, cada un deles dedicado a un tema en particular, nos que "primeiro falo do feito real, logo, das películas ou series que se fixeron sobre el e, finalmente, elaboro unha guía dos lugares que aínda se poden visitar, como as recreacións ou as tumbas", describe o autor, aínda que destaca que non todo o visto a través da pantalla se corresponde coa verdade.

"A historia do oeste está moi marcada polo cinematográfico e, de feito, os grandes personaxes coñecémolos polo cine", engade, e así "a verdade sobre o Séptimo de Caballería, por exemplo, ten moi pouco que ver co que nos contaron. Foi bastante menos heroico".

Pero a maxia da sétima arte converteu en lenda o salvaxe oeste e elevouno á categoría de universal. "Nos 60 e nos 70, o western era o xénero máis popular", destaca López Poy, quen bebeu desa influencia para dar forma aos seus desexos. "De nenos, todos queremos ser algo extraordinario e eu quería ser vaqueiro. Daquela xa non existían, pero para min eran algo real", lembra dunha infancia na que o cruce da Ciguñeira, en pleno casco urbano de Sarria, se convertía nun escenario de bandoleiros, caravanas e tabernas. Polo menos na imaxinación dos pequenos.

"Naqueles tempos non había tele en todas as casas, así que os rapaces da zona xuntabámonos na Fonda de Sierra, na Ciguñeira, e alí viamos 'Bonanza', 'El Gran Chaparral', 'El Virginiano'... E todo iso trasladábase aos xogos. Onde hoxe está a cafetería Central había un gran solar baleiro, o noso oeste particular", narra con detalle Manuel López, quen, a maiores, se nutría das novelas que lía mentres vixiaba as vacas en Santalla de Lagos e que traía o seu tío Froilán desde Barcelona.

O que era a afección dun neno, converteuse no argumento literario dun autor que xa está a pensar na saída dos seus próximos traballos, un cómic acerca de Valle Inclán e outro sobre a vida de Elvis Presley, que se suman aos xa publicados 'La espada de San Eufrasio', 'Las cinco de la tarde' ou 'Mamed Casanova'. Pero polo momento, decenas de anécdotas e segredos agóchanse entre as páxinas de 'Érase una vez en el oeste', que xa se pode adquirir a través de grandes plataformas, como Casa del Libro ou FNAC, na web da editorial Diábolo e, proximamente, na maioría de librarías sarriás.