Sarria acoge una concentración para alertar de la problemática de la emigración

Unos vecinos se concentraron este sábado ante el consistorio de Sarria para alertar de la problemática de la emigración y exigir a la Xunta que tome medidas al respeto. Esta acto fue una de las protestas convocadas por la plataforma social Vía Galega en toda la comunidad bajo el lema 'Non emigramos, expúlsannos'.

El colectivo denuncia que entre 2008 y finales de 2017 emigraron de Galicia "case 300.000 persoas", entre las que destacan los jóvenes. "Non é sostíbel e non é viábel un país sen xente, e non é sostíbel e viábel un país envellecido onde as e os máis novos teñen que procurar lonxe da terra o seu sustento", manifiesta la plataforma. Ante esta "emerxencia nacional cómpre mobilizarse, sensibilizando ao conxunto da sociedade", añade.

La entidad lleva mociones a todos los ayuntamientos, así como al Parlamento gallego para reclamar medidas ante esta problemática.