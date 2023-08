Santiago López González: "Me piden mucho el tomate de la huerta, sin pasar por cámara"

Son muchos los que saludan con familiaridad a este berciano que es un habitual de la feria del 28 en Triacastela con su puesto de frutas y árboles frutales. Hoy acudirá a Navia y, además, se desplaza a Pedrafita y Becerreá. Su presencia también es habitual en Villablino y en varios pueblos de la cuenca minera del Sil cercanos a Villafranca.

¿Desde cuándo acude al mercado mensual de Triacastela?

Son ya más de 50 años y el cliente ya tiene una relación de confianza conmigo. Comencé a vender aquí en la década de los 70. Eran tiempos en los que había mucha gente en estos municipios y se vendía bien. Ahora, los compradores valoran la calidad y la producción ecológica, pero bajaron las ventas. Acudo porque es una costumbre y por ese trato que vas creando con la gente a lo largo de tiempo.

¿Cuáles son los productos que ofrece en su puesto?

Tengo uva, manzanas, pera, nectarina y melocotón de mis plantaciones, así como algunas plantas de frutales. Hoy —por ayer— vendí mucha uva, pero lo que más me reclaman es el tomate del Bierzo, que traigo directamente de la huerta, sin pasar por cámara. Es un sabor totalmente distinto. Se trata de un fruto natural, que es muy apreciado.

¿Qué fue lo que más cambió en su profesión durante estos años?

Mejoraron mucho los vehículos de transporte y las carreteras. Antes era mucho más sacrificado el viaje. Las calzadas eran más estrechas y estaban más deterioradas. La dirección del camión que tenía entonces era durísima, casi no la podía mover. El furgón que conduzco ahora es una maravilla. Casi diría que sabe ir solo a los sitios. También varió el ambiente, los mercados no son lo que eran.

¿Puede decirse que venir a su edad a estos pequeños pueblos es casi una afición?

Tengo una gran querencia por esta zona de Galicia. Me encanta por la amabilidad de la gente, que te conoce y casi se desvive para que vuelvas. Y no hay que olvidar la comida. Cuando levanto el puesto, siempre me quedó a comer en algún restaurante de la zona.

¿Acude solo a los mercados?

A veces me ayuda un nieto, que este año se irá estudiar a Santiago, pero casi siempre vengo solo y así lo haré mientras la salud me lo permita.