Sanidade multa al Concello de Sarria por el abastecimiento de Manán

La Consellería de Sanidade ha ratificado la multa de 4.005 euros al Concello de Sarria por las "infracciones graves" que se observaron en el abastecimiento de Manán en una inspección realizada el 8 de mayo de 2019.

Una sanción que "pone de manifiesto la responsabilidad que tienen las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento, con las aguas de consumo humano y los abastecimientos, que deben garantizar la salubridad", apunta el alcalde, Claudio Garrido.

Según especifica el escrito, los técnicos pudieron observar "deficiencias" como que el depósito de distribución no estaba señalizado, no se realizaba tratamiento de desinfección ni existían controles de cloro, Ph o radioactividad, entre otras cuestiones.

A partir de estos resultados, se hicieron hasta tres requirimientos de enmienda los días 8, 9 y 10 de mayo al Concello, por aquel entonces gobernado por la socialista Pilar López. Finalmente, en marzo de 2020 la delegada territorial de Sanidade en Lugo procede a iniciar el expediente sancionador, el cual ha sido ratificado recientemente.

Respuesta. Por su parte, el Concello presentó un recurso de alzada contra la resolución alegando que "no momento en que o goberno municipal tivo coñecemento das supostas infraccións sanitarias e, como forma de solucionar o problema sanitario, encomendou a redacción do proxecto técnico" de ampliación de la red de abastecimiento de agua a los núcleos de Manán, A Veiga, Céltigos, O Mato, Tosal, Santo Estevo, Lousadela, Redondelo e Fondón.

Así mismo, se informó a los usuarios de la traída de los incumplimientos de la misma y se prohibió su uso por no ser apta para el consumo humano. En este sentido, el regidor asegura que "desde el primer momento" se intentó poner en marcha los medios "para sustituir las aguas que no garantizan el control sanitario mediante la conexión de la red municipal con los abastecimientos que tienen dificultades", pero para Sanidade el arreglo posterior no es "causa de exoneración da responsabilidade".

Actualmente, el de Manán está eliminado y conectado a la red pública. Además, el Concello indica que estaba en trámite sustituir la red de Ferreiros por estar en las mismas condiciones, pero en este caso "los vecinos optaron por gestionar el agua mediante una comunidad de usuarios".

"El objetivo es garantizar el cumplimiento de todos los parámetros que marca la ley de aguas municipales y de comunidades de usuarios", concluye Garrido.