El San Xoán se traslada este año a la Rúa Castelao de Sarria y entorno

El gobierno sarriano trabaja en los preparativos de las patronales de San Xoán, que este año esperan recuperar la normalidad y para las cuales apuesta por un nuevo recinto festivo, la Rúa Castelao y su entorno, donde ya se celebraron hace dos décadas.

Según explican el alcalde de Sarria, Claudio Garrido, y la concejala de festejos, Geni Valcárcel, tras dos años en los cuales el San Xoán quedó limitado a pequeños eventos repartidos por la villa debido al covid, la evolución de la pandemia indica que al fin "se dan las circunstancias para iniciar la planificación con normalidad y sin olvidar la prudencia".

Así, las patronales de Sarria se celebrarán durante cinco días, del jueves 23 al lunes 27 de junio, siendo este último festivo local.

Como novedad, el recinto será la Rúa Castelao, previsiblemente desde el cruce con Benigno Quiroga hasta la rotonda de los institutos. Esta ubicación permitirá utilizar también el campo de rugby (con capacidad para acoger a numeroso público) y otros terrenos de la zona de O Chanto.

Según argumenta el gobierno, la elección de este entorno responde a varios criterios. Por un lado, señala, se trata de concentrar en un espacio los distintos atractivos de las fiestas, como pueden ser las barracas, puestos ambulantes y actuaciones musicales. Por el otro, pretende así "despejar" los accesos al centro de salud y, en general, "que no haya ningún impedimento para los servicios de emergencias". Además, quiere darle espacio a las orquestas que, según avanza, serán las grandes protagonistas de este San Xoán, con un elenco de conocidas formaciones que se está cerrando.

"Es una apuesta importante", afirma el alcalde, quien dice que el objetivo es "recuperar la tradición de las fiestas, que la gente salga a la calle, que vuelvan las comidas a las casas, socializar, potenciar las orquestas y que el San Xoán represente a toda la comarca".

La villa sarriana carece de un espacio amplio y céntrico en el que poder ubicar sus fiestas patronales sin dificultades para el tráfico o la entrada al centro de salud. Habitualmente se organizan en las calles Calvo Sotelo y Diego Pazos, reservando para las atracciones la zona de Outarela. Pero también hubo otras alternativas, como Benigno Quiroga o el entorno del colegio de La Asunción, donde se celebraron los festejos algún año.­

"Temos o convencemento de que a Rúa Castelao é o mellor", asegura Geni Valcárcel. "Centralízanse as festas nun recinto sen problemas de tráfico para os servizos básicos, con comodidade para o cidadán que pode facer a súa vida normal e con espazo para o público e para que unha orquestra grande poda instalarse sen limitación", añade la edila, quien espera "que o tempo acompañe".

NOITE DO LUME. La nueva ubicación no impide que se mantengan los eventos tradicionales que se desarrollan en otros puntos de Sarria, como es el pregón, que seguirá siendo desde el balcón de la casa consistorial, o la Noite do Lume del día 23, que continuará en el campo de la feria. Según indican desde el Concello, la intención este año es recuperar la fogata y potenciar esa noche con algún espectáculo relacionado con el fuego o la pirotecnia.

"Queremos apostar por unhas festas para todos, nas que a xente saia á rúa e teña a posibilidade de ver grandes orquestras cun cartel moi atractivo e para todos os públicos", apunta Geni Valcárcel. Adelanta también que habrá espacio para los grupos de música locales y actuaciones infantiles.

Podrá instalar barras o terrazas en el recinto

El Concello explica que convocará una reunión con la hostelería local, a la que se dará la posibilidad de instalarse en el recinto festivo de la Rúa Castelao y aledaños durante los cinco días de San Xoán. En esta calle, que es una de las más anchas del casco urbano, no hay establecimientos hosteleros, que se ubican en otros puntos de la villa. Con motivo de las patronales, los negocios del sector de Sarria podrán colocar allí barras o terrazas para dar servicio a los clientes.



Precedentes

El campo de rugby, donde previsiblemente estarán los palcos de las orquestas, ya fue elegido para eventos como el monólogo de Leo Harlem o la actuación de París de Noia para mil personas sentadas.