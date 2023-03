El San Xoán será del 23 al 27 de junio y volverá a la Rúa Castelao y su entorno

Las fiestas de San Xoán de Sarria se celebrarán en esta edición entre los días 23 y 27 de junio en la Rúa Castelao y su entorno, un recinto que se estrenó el pasado año con una buena acogida, lo que lleva al Concello a apostar de nuevo por esta ubicación.

Según avanza la concejala de Festas, Geni Valcárcel, las orquestas volverán a ser las protagonistas del programa, que se encuentra ya muy avanzado y en el que figuran nombres como Panorama (que tocará el día 26 de junio), Olympus (prevista para el 25) o Los Satélites, a quienes corresponderá cerrar las patronales el 27.

Los actos comenzarán, como es costumbre, el 23 de junio con el pregón desde el balcón de la casa consistorial, a cargo de una personalidad que por el momento no ha sido concretada y que tomará el relevo del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, con raíces paternas en Sarria y a quien correspondió este cometido el pasado año.

En la jornada del 23 tendrá lugar la Noite do Lume, que se celebra tradicionalmente en el campo de la feria, con queimada, degustación gastronómica, hoguera y música, además de un espectáculo relacionado con el fuego.

El 24 será el día del patrón, festivo local en Sarria, en el que saldrá la procesión y tocarán importantes orquestas por la noche. Las patronales continuarán durante tres días más, en los cuales habrá también pasacalles y se podrá disfrutar del desfile de cabezudos y Pampónigas, entre otros actos.

El San Xoán tendrá de nuevo un presupuesto de 150.000 euros, y como sucede cada cuatro años, queda diseñado por el partido que gobierna en ese momento aunque haya elecciones de por medio.

En este caso, la idea de Camiña Sarria es que el campo de rugby sea de nuevo el escenario para las orquestas, dado que sus dimensiones facilitan la instalación de los palcos y la asistencia de público.

En la Rúa Castelao estarán los puestos ambulantes y, en un terreno anexo de propiedad municipal, se ubicarán las atracciones. Esta es la planificación del Concello, que califica como "excelente" la acogida que tuvo esta ubicación el pasado año. "Cremos que é o sitio das festas polo que tamén nos trasladou a xente. Está todo nun mesmo espazo e resulta cómodo para as orquestras e os asistentes. Ademais, non se corta a circulación no resto do a vila para casos de emerxencia", dice Valcárcel.

La edila añade que el programa está pensado para "ser atractivo todos os días, invitando a que a xente veña a Sarria e aos sarriaos e sarriás a saír a rúa e desfrutar".