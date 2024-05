Un San Isidro de longa tradición en Paradela

Aínda que cada vez resulta máis díficil atopar carros do país en bo estado e xugadas de bois, o concello de Paradela non perde a tradición e este mércores volveu celebrar, como vén facendo dende hai xa 33 anos, a Feira de Ano e Festa de San Isidro cun animado desfile polas rúas da vila.

Participaron tres carros cedidos por veciños do municipio e tirados por reses de distintas razas, como barrosa, cachena e maronesa, chegadas dende a zona de Valdeorras. As flores do campo serviron de adorno para estes carros, que transportaban a imaxe de San Isidro procedente da igrexa parroquial, xunto con cestos e outras tallas relixiosas.

A Banda de Música de Paradela, dirixida por Martín Vázquez e con máis de 150 anos de traxectoria, amenizou o desfile, que saíu pola tarde dende o mercado gandeiro, acompañado de cabalos e dun pequeno carro propiedade dun paradelense que cada ano participa neste evento cun poni que fai as delicias dos máis pequenos.

Outro dos carros e reses participantes no desfile. VILA

O percorrido rematou no campo da feira, onde se oficiou unha misa, seguida dun concerto da banda e da actuación da orquestra Los Satélites, que tamén amenizou a posterior verbena.

Pola noite deu comezou unha degustación de Tenreira Galega Suprema, con pan de Paradela e viño da Ribeira Sacra, que puxo fin aos actos deste ano.

Exposición de gando vacún

A festa dedicada ao patrón do campo arrancou xa pola mañá coa chegada de gando ao mercado. Durante todo o día, puido verse unha exposición formada por unhas 60 cabezas de raza rubia galega, aportadas tanto por Acruga como por gandeiros de Paradela, O Corgo ou Láncara.

Houbo tamén mostra de maquinaria agrícola e de artesanía, así como actuación da Charanga de Paradela, dentro da programación organizada polo colectivo Adespa, coa colaboración da Asociación de Mulleres do municipio e o patrocinio do Concello.

Representantes de Concello, Asociación de Mulleres e gandeiros, entre outros. VILA

A alcaldesa, Monterrat Mulet, destacou a importancia desta feira para Paradela, que onte celebrou xornada de festa local, así como a particularidade de contar cun desfile de carros de país, un evento "diferente" e que "practicamente non queda xa en ningún sitio".

"Hai que manter as tradicións", subliñou a rexedora, que estivo acompañada de varios concelleiros, o parlamentario autonómico José Manuel Mato, a deputada provincial Carmen José López e traballadores do Concello que se encargaron de engalanar os carros, entre outros asistentes.

Máis de 14.000 cabezas

O sector gandeiro ten un gran peso en Paradela. Con 232 explotacións e 14.394 cabezas (segundo datos do Instituto Galego de Estatística do ano 2022) é o segundo concello da comarca despois de Sarria con máis gando bovino.