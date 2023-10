Samos, o 'paraíso' de Cabanillas

Dicía o poeta de Lóuzara, Fiz Vergara Vilariño, nun texto publicado no 1983, que Samos fora o último "paraíso" de Ramón Cabanillas. E confirmouno este sábado o catedrático emérito da Universidade de Santiago de Compostela (USC) Francisco Fernández Rey, quen baixo este mesmo título repasou o estreito vínculo entre o poeta de Cambados e o mosteiro beneditino nunha conferencia que serviu para conmemorar os 75 anos da chegada do autor á abadía.

Foi un 25 de agosto de 1948 cando o escritor cambadés visitou por primeira vez o cenobio logo dunha etapa de "tristeza" na súa vida motivada, segundo explicou, por unha peregrinación por distintos concellos como secretario interino e por unha sucesión de golpes a nivel persoal como o falecemento da súa muller e dun dos seus fillos e a anguria por non poder ver outro exiliado en México.

No mosteiro de Samos, baixo a dirección de Mauro Gómez Pereira, Cabanillas "encontra realmente esa paz, esa tranquilidade que levaba anos buscando", e así o reflicte nas súas cartas, nas que fala "con admiración" do abade e con afecto dos samanenses, deixando ver que atopou neste lugar o seu particular "paraíso".

"Estando aquí escribe 'Antífona da Cantiga', que se publicou no 1951 e que foi a primera obra de Galaxia, e tamén 'Samos', unha mostra de cariño á xente que o tratou no mosteiro e á xente do concello", lembrou Fernández Rey.

Segundo dixo, tal era o afecto de Ramón Cabanillas por esta terra -na que pasou os veráns entre os anos 1948 e 1951, marchando tan só unha semana antes do fatal incendio que asolou a abadía- que quería ser aquí enterrado. De feito, "hai unha entrevista do ano 1954 na revista Vida Gallega onde explica que espera que os seus últimos días sexan en Samos e que aquí o enterren porque o abade xa lle ten disposto unha sepultura", sinalou o conferenciante.

Este desexo foi ratificado pola propia neta do autor, Pitusa Cabanillas, quen onte visitou Samos por primeira vez para participar nos actos de conmemoración deste 75 aniversario. "Lo cierto es que él dejó escrito y dicho que quería morir aquí", asegurou a descendente, coñecedora da amizade que unira a seu avó co abade Mauro.

Tan estreito era ese vínculo que Pitusa Cabanillas aínda hoxe lembra unha anécdota acontecida cando ela era só unha adolescente e Mauro Gómez presentouse en Cambados para visitar o poeta. Tras ter noticia a través do alcalde de que o abade se atopaba na vila con este motivo, Pitusa correu á casa para poñer en antecedentes a seu avó. "Yo lo conocía bien y sabía que estaba en su pequeña habitación escribiendo 'Samos', con los papeles encima de su cama. Estaba en camiseta interior y así lo recibió", rememoraba onte despois dunha visita ao mosteiro da man do guía Jaime Fernández.

"Es espectacular todo esto. Sabía que era bonito, pero no tanto", dixo logo dun percorrido polo cenobio no que participaron tamén a alcaldesa samanense, Chus López; o edil de Cultura e Patrimonio de Cambados, Liso González; e o presidente da Asociación de Comerciantes e Artesáns de Samos, José Fernández, entre outros.

Pegada na abadía. Este colectivo foi o promotor dos actos de conmemoración do 75 aniversario da chegada de Ramón Cabanillas ao mosteiro, onde aínda se conserva a súa pegada a través de fotografías, textos e unha placa na que se pode ler: "La real abadía de Samos a su excelso cantor, el inmortal poeta de Galicia Ramón Cabanillas Enríquez, como perpetuo recuerdo en la celda que habitó".

"Para nós é unha honra que alguén como el estivera aquí e que lle dedicara o seu último libro a Samos", dixo a alcaldesa, quen se amosou "encantada" coa visita da neta do autor e demais membros da comitiva de Cambados.

Precisamente alí, no museo de Ramón Cabanillas, será inaugurada o 9 de novembro, data do seu pasamento, unha exposición temporal sobre o vínculo entre o poeta e o mosteiro. Segundo avanzou Liso González, poderá verse "un obxecto de moito valor, como é o mecanoscrito da obra 'Samos'".

Esta mostra permanecerá aberta durante dous meses en Cambados e a idea é que chegue despois despois a ese "paraíso" que foi Samos para Ramón Cabanillas.