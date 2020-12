El periodista, escritor y profesor samonense Luís Celeiro Álvarez será nombrado Valedor do Camiño por su trabajo a favor de la ruta jacobea en distintos ámbitos. Esta distinción, otorgada por la Asociación de Comerciantes e Artesáns de Samos, le será entregada durante un acto que se celebrará el día 19 en la abadía benedictina.

La concesión de este título pretende reconocer "os méritos de Luís Celeiro como estudoso, promotor e divulgador dos valores do Camiño". "É a primeira vez que damos esta distinción e con ela queremos premiar a este veciño, natural de Freixo, pola súa traxectoria e vinculación coa ruta", explica José Fernández, presidente de la asociación, quien señala que Celeiro "participou no Xacobeo 93 e escribiu un libro sobre Elías Valiña", traducido también al italiano. Además, comenta que el homenajeado fue el primer pregonero de la Feira de Artesanía de Samos, celebrada en aquel 1993.

Celeiro se muestra "moi agradecido" por un reconocimiento que parte de sus vecinos y que premia "un traballo de todos". El periodista define la ruta jacobea como "a primeira rede asistencial de Europa" y aboga por "recuperar eses valores de solidariedade, compañeirismo, diálogo e comunicación", al tiempo que se refiere al Camino como "un lugar e un espazo seguro" en estos tiempos.

Tras recordar que 1993 "foi o ano do impulso, do lanzamento e da renovación", opina que el próximo 2021 "tamén será un bo ano para o Camiño" y contribuirá a mejorar una crisis que, según apunta, "non é só económica".

"Desexo que sexa un Xacobeo de éxito e dos mellores. Galicia volve estar moi necesitada de plans de dinamización e desenvolvemento e moito máis a nosa zona, que precisa un impulso", afirma Celeiro, para quien este debe ser un objetivo común de administraciones, colectivos y particulares.