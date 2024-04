A ruta literaria da novela 'Desfeita' esperta interese na súa estrea en Sarria

A estrea en Sarria da ruta literaria sobre a novela Desfeita de Camilo Gonsar espertou interese na súa primeira visita guiada, celebrada na tarde deste domingo coa participación dunha trintena de persoas de todas as idades.

A guía de turismo Silvia Mondelo conduciu o percorrido polos once puntos da localidade que forman este itinerario —desde o parque do Chanto ata a estación do tren— e que son moi significativos na obra, inspirada en Sarria. Esta comeza coa pescuda das causas da morte de Perito de Guitián e retrata os tempos do franquismo.

Nas dúas horas que durou a visita, a guía explicou a novela e a figura do sarriao Camilo Gonsar, ademais de dar pinceladas dalgúns puntos da vila, pois con esta iniciativa quérese "poñer en auxe" a novela, o autor e Sarria, apuntou Mondelo.

Un dos participantes no percorrido foi o concelleiro de Cultura, César No, quen se mostrou satisfeito pola "moi boa acollida" desta primeira visita guiada. O obxectivo do Concello sarriao é programar de xeito "máis regular, en función da demanda".

Desde a entidade local preparan unha audioguía, que se estreará o día 17. Desta maneira, cada un dos once puntos terá un código QR co que os visitantes poderán acceder á información. Incluirá recreacións de escenas da novela, que están pendentes de rodarse. Ademais, fará guías didácticas para que os centros educativos poidan traballar a figura de Gonsar. A idea do Concello é que a iniciativa poida "ir crecendo ano a ano" e que "a ruta estea viva", afirmou.

Neste proxecto de Desfeita participan o escritor e catedrático de Lingua e Literatura Antón Fortes, o artista Rubén Grilo, María Ramos (deseñadora da tipografía), Silvia Mondelo, os músicos Iñaki López, Hernán Colantuono e Gonzalo Ariel, e membros da asociación Rúa da Música.