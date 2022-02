Una ruta ciclista para abrir boca

Cerca de 50 aficionados al ciclismo disfrutaron el sábado de un recorrido por el trazado de la cuarta etapa de la Volta Ciclista a Galicia O Gran Camiño, que discurrirá el próximo día 27 por el ayuntamiento de Sarria. Una ruta que sirvió para abrir boca para este esperado evento deportivo.

El DhGalicia de Sarria, el Club Ciclista Cidade de Lugo y el Triatlón Cidade de Lugo participaron en esta ruta, a la que también se sumaron el exciclista profesional Ezequiel Mosquera y el diputado de deportes, Efrén Castro.

Este recorrido fue organizado por Vicepresidencia de la Diputación para promocionar la vuelta, una cita que "suporá unha oportunidade única para proxectar Sarria como punto de referencia do Camiño de Santiago, incluso a nivel internacional, porque a proba traerá algúns dos mellores equipos pro fesionais do mundo", destacó Castro. Está confirmado ya que competirán Movistar, Cofidis, Euskaltel-Euskadi, Start Up Nation, Education First o Tavira.

El diputado provincial agradeció la participación de los clubs lucenses y sarriano en el itinerario, una iniciativa con la que buscan que "o mundo do ciclismo afeccionado e de base se sinta partícipe deste gran evento deportivo e se achegue o día 27 a Sarria".

Ezequiel Mosquera considera esta etapa "espectacular", con una primera parte "totalmente chá", tras lo que pasa a una zona "máis quebrada". Esta será "máis técnica" y "moi bonita" para disfrutar el espectador. Ya a continuación habrá una parte "100% rodadura", coincidiendo con el tramo del Camino de Santiago, para llegar a un final "apoteósico" en el casco histórico, describió el exciclista profesional. Se tratará de una etapa "decisiva", afirmó, junto con la jornada precedente.

El deportista animó a los vecinos a "botarse á rúa, seguro que os ciclistas que veñan competir non esperan unha resposta da afección galega como a que haberá".

Vicepresidencia de la Diputación patrocina el paso por Sarria de O Gran Camiño, prueba deportiva que tendrá lugar del 24 al 27 por la comunidad gallega. "O Camiño é un produto moi internacional, encaixa como un guante e de aí que a trouxeramos para aquí», apuntó el diputado de deportes.

Un trazado de 15 kilómetros

La cuarta etapa de O Gran Camiño será una contrarreloj de 15,8 kilómetros, con salida y llegada en Sarria. Partirá de la Rúa Calvo Sotelo para continuar por Diego Pazos y el vial de Becerreá. En la rotonda de enlace del polígono de O Morelle seguirá en dirección Seteventos y pasará por Ferreiros y Louseiro. Saldrá a la carretera de Pintín en Calvor y a partir de ahí discurrirá por el trazado del Camino de Santiago, enlazando con Castelao, Benigno Quiroga y el casco histórico.