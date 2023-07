"Esta era a miña oportunidade", asegura Jennifer López, natural de Sarria e técnica superior de Educación Infantil, que acaba de recibir a autorización da Consellería de Educación para abrir outra Casa Niño no municipio de Triacastela.

"Son unha apaixoada dos nenos e levo xa tempo traballando como monitora e facendo unha baixa aquí e outra alá, así que penso que chegou o meu momento", explica a sarriá de 25 de anos, que ten previsto abrir o centro nunha das aulas do CEIP Eduardo Cela Vila de Triacastela o próximo mes de setembro, coincidindo co inicio do curso escolar 2023/2024.

O máis curioso é que este concello da comarca sarriá, que conta cun total de 629 habitantes segundo os últimos datos publicados no Instituto Galego de Estatística, ten xa outra Casa Niño, pero Jennifer López afirma que aínda farían falta máis servizos coma este para que os pais e as nais de Triacastela puidesen conciliar máis facilmente a vida laboral coa familiar. "Eu fixen un estudo antes de todo, e vin que aquí hai nenos máis que suficientes para contar con servizos como os das Casas Niño", di convencida a docente.

No seu caso, chamarase Vivarachos, e, ao igual que o resto, contará con cinco prazas gratuítas para nenos e nenas de entre 0 e 3 anos empadroados no concello de Triacastela, e en horario de luns a venres oito horas ao día durante todo o ano, exceptuando os festivos.

"No caso de que non se cubrisen as prazas, tamén poderiamos acoller cativos dos municipios limítrofes", explica a sarriá, que ten un neno pequeno e coñece de primeira man as necesidades de moitos pais da zona.

Jennifer López sostén que as Casas Niño son un "servizo fundamental" para que a xente poida seguir vivindo no rural. "Precisamos un lugar no que poder deixar os nenos mentres traballamos, e os pequenos tamén merecen ter todas as oportunidades do mundo sen ter que desprazarse á cidade", afirma a sarriá, que comezou a detectar a necesidade de máis puntos de coidados para os nenos e nenas da comarca a raíz de falar coa xente da contorna e de facer un estudo sobre a súa poboación.

Un precedente

Pero Jennifer xa contaba con referentes, e é que no ano 2019, unha rapaza da súa mesma idade por aquel entón abría a primeira Casa Niño de Triacastela baixo o nome de Entrepeques, logrando ademais cubrir as prazas en moi pouco tempo.

"Eu tamén teño un neno, e vexo que moitas familias están na mesma situación ca min: con falta de lugares nos que poder deixalos mentres os pais temos que ir traballar", di a futura xerente da Casa Niño Vivarachos, que engade que o primeiro centro xa prestou un gran servizo a moitos pais e nais do municipio, pero que fan falta máis.

Un municipio pioneiro

Ademais das Casas Niño, o certo é que o concello de Triacastela se converteu nun dos pioneiros, xunto ao de Vilanova de Arousa, por contar co maior número de Casas do Maior en proporción aos habitantes do municipio. Os tres centros de maiores, (Xeroser, Escola de Vilar e Prado) convertéronse en lugares onde os veciños xa se reúnen de forma habitual e fan actividades de todo tipo, ao tempo que pasan bos momentos en compañía para combater a soidade e exercitar as súas habilidades.

Todas elas abren de luns a venres de 10.00 a 18.00 horas, e ademais permiten reservas para xantar. Ao igual que as Casas Niño, as dos maiores contan con cinco prazas cada unha para persoas de máis de 60 anos.

"É necesario seguir creando espazos para nenos e tamén para os máis maiores porque non podemos negar que son o grupo de poboación máis abundante no rural galego", afirma Jennifer López.

Para esta emprendedora, o único obxectivo é poñer o seu pequeno graniño de area para facer da montaña lucense un lugar mellor para todos e todas.

Matriculacións: o colexio sumou novos alumnos

Olga Iglesias, a alcaldesa de Triacastela, asegurou que, dende a inauguración da primeira Casa Niño, o número de matriculados no colexio aumentou considerablemente, polo que todo apunta a que este tipo de iniciativas "tienen que continuar para que podamos ver un futuro con gente joven".



A rexedora tamén dixo que os servizos sociais son "el mayor reclamo para la población".