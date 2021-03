Rompen a ventá dun coche para liberar un neno que quedou pechado dentro

Un neno de curta idade que quedou pechado por accidente no interior dun coche en Sarria mobilizou onte pola mañá a membros da Policía Local, da Garda Civil e bombeiros do parque comarcal. Os efectivos optaron por romper unha ventá traseira do vehículo para liberar ao menor.

Foron familiares do neno os que deron aviso da situación sobre as 11.40 horas. O coche estaba estacionado na Gran Vía e o pai baixou un momento coller do maleteiro a silla do menor, duns dous anos de idade. As chaves quedaron no contacto e, co coche aceso, toda indica que o neno, que apareceu no asento de adiante, pechou as portas por dentro de xeito accidental, quedando así encerrado e sen posibilidade de apertura dende fóra.

Por iso, decidiron romper unha ventá para abrir o turismo, nunha intervención que foi seguida polos dous proxenitores do menor.