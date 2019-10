Román dimite de coordinador de CxG a los dos días de la designación

El coordinador comarcal en Sarria de Compromiso por Galicia (CxG), Yerai Román, presentó este lunes su dimisión "irrevogable e inmediata", dos días después de su nombramiento por parte del Consello Nacional. En su despedida, asegura que acaban de surgir nuevas circunstancias personales que le impiden ocupar el puesto y desvincula su marcha de cuestiones políticas, al tiempo que señala que continúa como militante.

"Non hai diferenzas políticas, só circunstancias persoais que imposibilitan o desempeño das funcións", dice el ya excoordinador, quien destaca "o cariño e confianza postos en min polas persoas que forman este gran partido".

"Ás veces o destino cámbiache as cartas que tiñas e veste na obraga de cambiar a xogada a metade da partida e isto é máis ou menos o que acontece. Coas novas circunstancias persoais non podo facerme cargo do posto para o que fun elixido, posto que necesita un tempo e unhas forzas que por estas circunstancias aparecidas subitamente non teño", expone.

Yerai Román fue nombrado coordinador el pasado sábado por el máximo órgano de dirección de CxG para reactivar el partido en la comarca tras la marcha de la práctica totalidad de sus afiliados.

FÁTIMA GÓMEZ. En el mismo comunicado en el cual daba cuenta de su designación, la dirección de CxG informaba de su apuesta para recuperar esta comarca junto con Carmen Bruzos y Fátima Gómez. No obstante, esta última desmintió este lunes que se haya comprometido con el partido para este fin.

Gómez aclaró que, tal y como le había comentado a sus compañeros, está en un "período de observación" en el cual "non teño decidido quedar nin irme", postura que concretará una vez pasadas las elecciones generales, para las cuales no hará campaña. La que fue candidata de CxG en Sarria coincide con exafiliados en censurar las "formas" del acuerdo con el BNG para la cita del 10 de noviembre, aunque precisa que "non teño nada en contra do BNG e menos do de Sarria".