Roi Casal inicia a súa xira nos Concertos do Xacobeo o vindeiro sábado en Sarria

O músico, compositor e cantante pontevedrés Roi Casal iniciará este sábado, na Praza da Vila de Sarria, a súa xira dentro dos Concertos do Xacobeo. O evento está programado para as 22.30 horas e a entrada será gratuíta.

Natural de Catoira, este artista destaca polo seu dominio da arpa celta e a zanfona, instrumentos moi arraigados en Galicia. Comezou a gañar recoñecemento a partir da súa etapa, entre 2000 e 2009, na mítica banda Milladoiro, caracterizada pola música folk e creada a comezos de 1970.

Tras o seu paso por este grupo, optou por iniciar unha carreira en solitario que o levou a publicar ata tres discos que lograron un gran recoñecemento por parte do público, Lendas douradas no 2009, Maxicamente vello no 2011 e Donos do noso destino no 2014.

Nos máis de 20 anos en activo fixo xiras por Xapón, Estados Unidos, Arxentina, Suíza, Portugal ou Alemaña, entre outros países. A maiores, foi o encargado de crear numerosas bandas sonoras para producións cinematográficas e de televisión.

Este concerto dará continuidade ao celebrado en Sarria o día 1, con De Vacas e Guadi Galego, tamén dentro dos actos do Xacobeo.