Rodríguez vuelve a presidir el PP tras 14 años al ganar por cinco votos a Pardo

Fernando Carlos Rodríguez es desde este sábado el nuevo presidente del PP de Sarria tras imponerse por cinco votos de diferencia a Luis Pardo y después de que el tercer aspirante en liza, José Manuel Bello, retirase su candidatura unas horas antes del congreso, celebrado en el hotel Alfonso IX y en el que votaron 240 de los 270 afiliados con derecho a sufragio.

Tras cosechar 121 apoyos frente a los 116 de Pardo y con tres votos en blanco, Rodríguez vuelve a liderar el PP de Sarria 14 años después. El veterano político ya había ocupado la presidencia entre 2002 y 2008, siendo sustituido en aquel momento por José Antonio García. Ahora recorre el camino inverso y es él quien de nuevo toma las riendas, a sus 76 años, sucediendo al portavoz del grupo municipal.

La alta participación revela la expectación que despertó el congreso, el primero que convoca el partido desde 2013 y en el cual partía a priori como mejor posicionado Luis Pardo, presidente de la gestora, a quien se consideraba el candidato oficial y que había presentado casi el triple de avales que los otros: 89 frente a los 30 de Bello y los 35 de Rodríguez, quien dio el ‘sorpasso’.

Tras su proclamación, pronunció un breve discurso en el que tendió la mano a Pardo y ofreció "integración" porque "el resultado es muy parejo y así lo pide".

La votación se polarizó entre estos dos candidatos después de que José Manuel Bello, actual edil, comunicase a la dirección que se retiraba de la pugna. Lo hizo unas horas antes del congreso (cerca de medianoche), después de reunirse con su equipo y de "analizar a tensión que se estaba creando entre os militantes da agrupación" ante la concurrencia de tres aspirantes.

"Foi unha retirada para non prexudicar con máis confrontación e co fin de colaborar na unidade e fortalecer unha candidatura gañadora única", argumentó. Preguntado sobre si dio su apoyo a alguno de los otros dos candidatos, afirmó haber votado en blanco.

José Manuel Vello y José Antonio García, durante el congreso. VILA

El partido había preparado papeletas con su nombre pero, ante la renuncia de última hora, ya no fueron llevadas al congreso, donde los militantes se dividieron entre dos candidatos, en una votación muy ajustada y en un recuento en el que no faltó la emoción, dado que Pardo ganó en la primera mesa que se contabilizó (con un resultado de 63 frente a 61) y Rodríguez en la otra (60 por 53).

La participación rondó el 90% en un congreso para el cual muchos afiliados se pusieron al corriente del pago. Así, si eran 180 los miembros del PP con cuotas actualizadas en el momento de convocarse este proceso electoral interno, el día de la votación hubo cerca de cien afiliados más.

El coordinador general del PP de Lugo, José Manuel Balseiro, presidió la mesa, acompañado de Victoria Eugenia López y Carmen Janet Salgado, dos mujeres que tuvieron cargos electos en el partido y que en este congreso figuraban en las listas de Pardo y Rodríguez, respectivamente.

Antes de la votación, los candidatos se dirigieron a los afiliados. "Quero deixar claro que non somos adversarios nin rivais políticos, eses son outros que non están nesta sala. Deste congreso non van saír vencedores nin vencidos, ten que saír un grupo unido e coa axuda e lealdade de todos os que formamos este gran partido, afiliados e simpatizantes, chegar con forza para poder gañar as próximas municipais", declaró Pardo, para quien la política debe basarse en tres pilares: "a moderación, a sensatez e a xestión".

Por su parte, Rodríguez vio necesario "cambiar" el rumbo del partido después de que en 14 años se diesen de baja "máis de 500 personas". Ofreció "trabajo" y, emulando a Feijóo, puso en primer plano "Sarria, Sarria, Sarria".

Tras conocerse el escrutinio, tomó de nuevo la palabra: "Quiero ser presidente de todos los que me habéis apoyado y los que no y, desde este mismo momento, trabajar con una palabra clave que es la integración. Para tener un partido fuerte y unido, con un proyecto serio y ganador tenemos que unirnos e integrarnos", aseguró. Confío también en contar con la colaboración de Pardo. El objetivo, añadió, "es ganar las elecciones", lograr la alcaldía y resolver cuestiones como la falta de suelo industrial o los cobros del Ibi.

Afiliados votando. VILA

La presidenta provincial del PP, Elena Candia, no ocultó en su intervención el contratiempo de un resultado tan parejo, dejando entrever que no era el esperado, de ahí que en su discurso de cierre apelase una y otra vez a la unidad y a actuar con "humildade", con generosidad y sin "rancor".

"O que vos pediría é que sexades o máis sensatos e intelixentes posible, que busquedes a integración porque só poderemos ter un bo resultado se se consegue esa unidade", dijo Candia. "A militancia falou, hai cinco votos de diferenza, mandou unha mensaxe e estamos condenados a entendernos e traballar xuntos", abundó.

Candia: "Sarria é clave para a Deputación"

La presidenta provincial del PP señaló que el municipio de Sarria es "clave para a Deputación, foino tamén nas anteriores eleccións e vaino seguir sendo nestas". "Somos un partido grande, absolutamente imprescindible para Sarria. Temos que empezar a construír un proxecto integrador para ser a alternativa en maio do 2023, tanto aquí como na Deputación", afirmó.

Elena Candia se mostró confiada en recuperar la alcaldía de Sarria. Ve al actual regidor, Claudio Garrido, como un "alcalde abatible ao que perfectamente se lle pode gañar". "Creo que o PP ten instrumentos para facelo", entre los cuales citó una "importante" base de afiliados y simpatizantes, el gobierno de la Xunta y obras en marcha como la autovía.

La líder provincial destacó también la alta participación en el congreso, que muestra "a vitalidade do partido".