Rocío López: "Para min é un paso enorme poder estar na Feira do Libro de Madrid"

Despois de pasar por feiras como a de Sant Jordi, a escritora de Láncara Rocío López Núñez estará o vindeiro día 15 na gran cita do libro no parque do Retiro, onde firmará exemplares da novela Eres sombra, de 11.00 a 14.00 horas, na caseta Bunker Books 291.

Como se xestou a súa participación nesta feira?

A miña editorial, Distrito 93, é unha franquicia, por dicilo dalgún xeito, de Bunker Books. Este ano conseguiron todos os requerimentos que lles esixían para participar. Un deles era acadar os 300 títulos publicados. O editor, Borja, ao que lle estou moi agradecida, chamoume para ofrecerme un anaquiño da feira e xa dixen que si, porque aínda que só sexa unha mañá para min é un paso enorme. Faime moitísima ilusión.

Firmará exemplares de Eres sombra. Por que este libro?

Porque é o que teño con esta editorial. Antes editei con Angels Fortune, que me levou en varias ocasións á Feira de Sant Jordi, e á que tamén lle estou moi agradecida. Para min aquilo foi moi importante. O ambiente non o vou olvidar nunca, pero quedábame pendente a outra gran feira a nivel nacional, que é Madrid. Aínda que despois eres unha formiguiña, estás alí coa túa quinta criatura, coa túa Sarria e co teu Láncara. E eu son moi da miña terra, da miña casa e da miña xente.

Que supón para vostede estar presente nestes eventos?

Reconfórtanme sobremaneira e devólvenme parte do que aporto cando escribo. É unha recompensa, por moi complicadas que se poñan as cousas cando estás escribindo. Para min é emocionante e un logro moi grande. Despois podes vender máis ou menos, pero volves cunha vivencia distinta e todo te enriquece. Sempre aprendes. Tamén é un escaparate e unha parte máis do currículo.

Pensa continuar publicando con esta editorial?

Sempre me sentín moi respaldada polas editoriais e a profesionalidade que ten Distrito 93 é unha forma de medrar. Cando dei o paso de deixar Angels Fortune foi moi doloroso. Era botarte a campo aberto sen saber cara a onde ías, pero necesitaba intentar mellorar as miñas condicións como escritora. Quero seguir con Distrito 93, porque as condicións son boas, traballan ben e son profesionais. O que eu busco agora mesmo é iso, profesionalidade e rigor.

Con cinco libros xa publicados, como leva a escrita do sexto?

Estou traballando nel. Non teño moito tempo, pero canto menos tempo, máis ganas teño de escribir. Porque eu necesito escribir. É unha historia de novela negra, pero nunha nova cidade, Chicago. Tanto as cidades onde se desenvolven as miñas novelas como o tempo atmosférico e moitas outras cousas son personaxes máis. Estoulle dando un protagonismo tan importante como puido ter Nova Orleans en 'Eres Sombra' ou Nova York nos anteriores libros.

Por que escolleu Chicago?

Porque é unha cidade dura, espléndida, cunha arquitectura brutal, pero tamén ten ese compoñente escuro que serve de pintura para colocar todos os personaxes. Empatizo moito con ela porque ten un montón de recunchos e estame resultando apaixonante. É como se te envolvera e engulira.

Como consegue captar esa atmosfera sen ter estado alí nunca?

É moi sinxelo para min. Porque cando algo che gusta tantísimo a cidade métese na túa cabeza. Por exemplo, Chicago está documentada nun montón de series, de libros, en páxinas de viaxes… É moi fácil percorrela. Estame custando máis por exemplo cando conecto as historias do pasado nos outros sitios polos que me movo.

E mantén os personaxes?

Non, rompou con todo o anterior. Son todos distintos e con tramas totalmente diferentes. Arranca co asasinato de tres personaxes. Eu quería dar un paso máis con respecto a 'Eres Sombra', que xa foi complicada. Cando fas este tipo de cousas tes que resolvelas ben, de xeito que todo cadre.

Non lle dá un pouco de mágoa deixar atrás personaxes que a acompañaron neste tempo?

Si, sempre. Deixo unha parte de min en cada un. Para min Lía foi espectacular, a forma na que se arrastraba polo mundo e como foi capaz de rexurdir. E sempre teño un anaquiño do Aden Kerr sufridor de Nunca volverás a Pikeville e Ladrona de vidas, que quedou perdido non se sabe onde. Encántame que a xente fale dos meus personaxes porque ve cousas que ti non ves e daste conta do que significa para a xente o que escribes.

Márcase algunha data para rematar esta nova novela?

Non me obsesiono, pero tratarei de rematala este ano porque xa teño ganas de volver ter o contacto coa xente, coas presentacións..., todo iso que ao principio non tiven con 'Eres sombra' porque nos coincidiu coa pandemia.