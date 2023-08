El sarriano Roberto Lolo ya tiene todo a punto para celebrar la decimoctava edición del Festival Internacional de Maxia Vila de Sarria-Maxia no Camiño, que tendrá lugar del 17 al 20 de este mes. Con el patrocinio del Concello de Sarria, la Xunta de Galicia y la Axencia Galega de Industrias Culturais, Roberto Lolo ha puesto todo de su parte para hacer de esta edición "una de las más especiales de todos los tiempos".

Después de 18 años de festival, ¿nos encontraremos con alguna novedad en esta edición?

Desde luego. Volvemos con mucha magia, risas e ilusión, pero en especial destacará la gala en lengua de signos que celebraremos el sábado, ya que será la primera en toda Galicia. Además, descubriremos a nuevos talentos, porque muchos vendrán por primera vez a actuar aquí. Espero que todos se enamoren de la villa y que se animen a repetir en el futuro.

¿Qué importancia tiene este festival en el municipio?

Muchísima. La gente ya lo tiene muy interiorizado en sus vidas. Tanto es así que muchos organizan sus vacaciones pensando en sacar un hueco para poder acudir al evento. Los niños que nacieron en el 2005, cuando empezamos a celebrarlo, han crecido con él. No es fácil atraer al público, pero muchos han crecido con él. Se trata ya casi de una cuestión generacional. Son 18 años en los que la magia ha conseguido calar en el corazón de la gente. También recibimos a muchos visitantes, por lo que los locales y alojamientos se llenan. Hasta los peregrinos alargan su estancia cuando ven algunas de las actuaciones, porque es una gran oportunidad para disfrutar de artistas de todo el mundo y, además, de forma gratuita.

Este año cuentan con un cartel de magos muy amplio y con artistas de todas partes del mundo pero, ¿es lo mismo hacer magia en Sarria que en China? ¿Se llega igual al público?

La magia es universal, es una profesión con pocas variaciones. También es cierto que cada país tiene su propia cultura y eso influye mucho, en especial en el humor, que al final va muy unido a la magia. Aún así, creo que dentro de las disciplinas culturales es la más internacional. La magia se acerca a la gente porque su principal objetivo es sacar una sonrisa, una ilusión, y eso une a todo el mundo.

¿Y con las edades pasa lo mismo?

La verdad es que sí. Hay espectáculos más concebidos para un público familiar y otros para adultos, pero hay de todo, y de hecho el cartel con el que contamos este año es muy variado. Queremos llegar a todo el mundo. Los niños suelen empezar a fijarse a partir de los dos años y después es también una cuestión personal.

¿Qué cualidades debe tener un buen mago?

Lo primero es ser buena persona. Después es muy importante esforzarse y no tener prisa. Los magos deberían ver menos vídeos en internet y leer más libros, porque en los tutoriales solo se aprenden trucos, pero no la verdadera magia. Yo le recomendaría a la gente joven que se quiera dedicar a esto que tenga paciencia, porque es una profesión que necesita su tiempo. Un cirujano plástico no se pone a operar al día siguiente de empezar a estudiar y con esto pasa lo mismo. Salir a un escenario es un proceso para el que hay que estar listo. Debemos respetar al público en todo momento. No se trata de hacerse el guay, este es un oficio con el que se nace en cierto sentido y luego mejoras o empeoras con el tiempo.

¿Ha notado un cambio significativo a la hora de hacer magia desde que empezó hasta ahora?

Sí. Ahora los vídeos cobran un gran protagonismo, aunque a mí me encantan los espectáculos en directo. Al final, existen muchos formatos, pero lo más importante es la personalidad que le des. No hay que intentar parecerse a nadie, lo mejor es ser uno mismo, porque eso es lo que te hace único y auténtico. El público también te ayuda a ver si funciona lo que haces.

¿Y qué es lo que más demanda el público en un show de magia?

A día de hoy se valora mucho el humor. Cuando un mago es divertido llega mucho más. Sorprender y dejar descolocado al espectador es lo que genera más curiosidad. Hay gente a la que le cabrea, pero le causa cierto interés. Es cierto que en Sarria hay pocos magos, pero la gente es muy abierta y entregada a los espectáculos.

¿Y usted cómo empezó a interesarse por la magia?

Todo empezó a raíz de un mago que vi en la guardería en Suiza, con dos años. Desde ese momento me quedé fascinado. Después me di cuenta de que, como dice mi amigo y referente Dani DaOrtiz, en la magia no hay secretos, hay amigos, y esa es la mejor clave a tener en cuenta para formarse y seguir evolucionando.