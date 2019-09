Roban de madrugada en una taquilla de la estación de autobuses de Sarria

La estación de autobuses de Sarria fue víctima de un asalto en la noche del domingo al lunes, en la que se produjo una oleada de robos y atracaron dos concesionarios y dos establecimientos de hostelería de la localidad.

El robo se produjo en la taquilla de una de las empresas que opera en la estación. Los despachos de venta de billetes disponen de una cristalera que da al andén y en la parte superior hay una ventana. El autor o autores de la sustracción accedieron a la estación a través de esa ventana.

Para subir hasta ella desplazaron un palé de madera. Sin embargo, el propietario de la empresa afectada cree que este no fue suficiente y que la persona que entró en el despacho precisó la ayuda de al menos un compinche ante la altura a la que se encuentra la ventana. Esta no es de grandes dimensiones. Por ello, el dueño considera que debió acceder una persona de "complexión normal, non forte, porque senón non é fácil entrar por ela".

Ya en la taquilla se llevaron un ordenador portátil y una pequeña cuantía de dinero. En el despacho había también otro ordenador y una impresora, pero no los sustrajeron, probablemente por las dificultades para sacarlo por la ventana. No causaron desperfectos en las instalaciones y tampoco accedieron a otros despachos de venta de billetes.

Se desconoce la hora en la que se produjo el asalto, que fue descubierto al día siguiente. El propietario de la empresa afectada no cree que el autor -o autores- sea el mismo que cometió esa misma noche robos en otros cuatro negocios, los que generaron alarma entre los vecinos de la localidad.

Esa madrugada fueron objeto de robos dos concesionarios, situados a escasos metros, en la carretera LU-546, en la salida de Sarria hacia Monforte. Por su parte, en el paseo del Malecón se vieron afectados un mesón y una heladería. Además, la noche anterior, en la madrugada del sábado, sufrió un atraco una empresa de maquinaria agrícola ubicada en el polígono industrial de O Morelle. El autor o autores se hicieron con dinero y, en este último negocio, maquinaria.