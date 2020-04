El grupo Louband compone ‘Te jodo todo el plan’, una canción sobre el Covid-19

"No, no nos lograrán separar. Tú nos uniste como nunca nadie podrá y aunque ahora no nos podemos abrazar, desde mi casa te jodo todo el plan». Con este pegadizo estribillo el grupo de música Louband pone ritmo a la pandemia del coronavirus y al confinamiento.

Te jodo todo el plan es el título del tema compuesto por Jesús Álvarez, guitarra y voz de esta formación creada hace dos años en Sarria. El músico escribió la canción durante estos días de encierro después de, explica, «empezar a ver noticias de famosos y políticos infectados y reflexioné sobre que al virus le da igual quién eres, va a por ti y punto». Así lo refleja en la canción: "dicen que no distingue colores ni razas, dicen que no le importa tu orientación sexual".

También la compuso "buscando la esperanza porque todo pasará y no podemos dejar que nos joda", según Álvarez. Este ya algún otro tema para Louband, aunque por ahora no vio la luz.

La canción está acompañada de bajo, teclado y batería. No participan los metales del grupo ante la dificultad para poder grabar desde sus casas y sin apenas recursos, según cuenta uno de los integrantes, Adrián Real. El lema tiene arreglos de Carlos Alvaredo, Iñaki López y Jesús Álvarez. Este último es el guitarra y voz, mientras que Alvaredo toca el bajo e Iñaki López el teclado. José Antonio Salvador es el batería, además de ocuparse de la mezlca y masterización.

Estas dificultades no impidieron que sacaran un vídeo de la canción. El confinamiento no permitió que todos ellos se juntaran para prepararlo y cada uno de los integrantes grabó desde sus propios domicilios una parte del tema. "Cada un fixemos unha escena. Tivemos que botarlle imaxinación, crear cos recursos que cada un tiña na súa casa", señala el músico, quien asegura que fue "complicado" grabar en sus viviendas.

Uno de los miembros de la banda, Gerardo Fernández, se encargó de editar el vídeo, que se puede ver desde esta semana en internet y está dedicado a "todos aqueles que o están dando todo en estes tempos tan difíciles, pero sobre todo aos do sector sanitario, porque sen eles non poderíamos resistir". El grupo lanza un mensaje de ánimo a todos y ya anuncia que «en nada volveremos estar dando guerra nas festas».

La banda se estrenó hace justo ahora dos años en el festival Espantada Rock

La idea de hacer este tema y grabar el vídeo nació porque durante el estado de alarma querían "sacar algo, tocar todos xuntos, como fan outros grupos, e xurdiu a idea de Jesús", explica Adrián Rela. La canción, afirma, está teniendo «bastante aceptación, a xente en xeral gustoulle».

Por ahora no saben si tocarán el tema en sus actuaciones y tampoco cuándo Louband podrá volver a animar las celebraciones de toda la comunidad gallega. La formación se encuentra precisamente estos días de cumpleaños, ya que la banda se estrenó hace justo ahora dos años en el festival Espantada Rock de la parroquia sarriana de Corvelle. Un aniversario recluidos y muy diferente.

El grupo está formado por Iñaki López (teclado), José Antonio Salvador (percusión), Jesús Álvarez (guitarra y voz), Carlos Alvaredo (bajo), Gerardo Fernández (saxo alto), Martín López (trompeta), Martín Vázquez (trombón), Adrián Real (trompeta). Además, cuenta con la colaboración de Andrés Álvarez (trompeta) y Dyango Pérez (técnico de sonido).

Los diez participan en el vídeo de ‘Te jodo todo el plan’, con el que ponen su granito de arena para animar a los aficionados a la música y poner banda sonora a estos días de coronavirus, estado de alarma y confinamiento.