Al ritmo de las latas de pimentón

Una lata de pimentón también puede ser un instrumento en la música tradicional gallega, como pudieron comprobar la más de una docena de alumnos que participaron en Sarria en un taller de la asociación cultural Peleriños para aprender a tocar con estos recipientes.

El profesor de música tradicional Roberto Rodríguez fue el encargado de impartir la actividad en la casa de la cultura. Los asistentes pudieron acercarse a la historia de este curioso instrumento e interpretar un pequeño repertorio en un obradoiro que organizó Peleriños con el fin de ofrecer una actividad "distinta".

Según explica el maestro, la lata de pimentón no se tocaba en toda Galicia, sino principalmente en la provincia de Ourense. Es el caso de las comarcas de A Limia, A Baixa Limia y Verín o la Serra do Suído. También en algún concello de Pontevedra, como Forcarei y A Lama. "Nas festas de antes, nos bailes de pandeireta, que eran as discotecas de entón, utilizábase a lata", indica.

USO ANECDÓTICO. Además, se empleaba de manera "anecdótica" en otros lugares. Era "por razóns económicas", pues si, por ejemplo, rompía una pandereta y no podían adquirir otra o no había material para construirla, "collían unha lata para facer percusión". "Se non había un tamboril para acompañar a un gaiteiro tamén collían unha lata, eran cuestións de necesidade", afirma este profesor de canto y pandereta en la asociación Peleriños.

Grupos tradicionales, cuando interpretan composiciones de esas zonas de Ourense, sí utilizan las latas de pimentón. Además, las incorporaron algunas formaciones, como Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, señala el maestro, quien dio a los asistentes una aproximación teórica de cómo y dónde surgió el uso de estos recipientes en la música, sobre el repertorio o las formaciones.

Roberto Rodríguez asegura que para tocar "todos os intrumentos teñen o seu traballo", pero "os de percusión e canto son moi agradecidos". "Aínda que fagas un obradoiro pequeno podes saír tocando", dice. Así lo pudieron comprobar los alumnos del taller, quienes ya interpretaron piezas como el agarrado y vals de Mangoeiro, lugar del concello ourensano de Avión, o la muiñeira de Sas, en el municipio de Sarreaus. Sin embargo, añade, "se queres profundar require máis traballo".

DIFÍCILES DE ENCONTRAR. Para tocar se emplean latas de pimentón de 12 kilogramos, las que cada vez son "máis complicadas" de hallar. "Hai moi pouquiñas marcas que sigan envasando neste formato grande", explica el maestro, quien aclara que en la actualidad en este tamaño las empresas utilizan más el plástico.

Las latas de estas dimensiones se encontraban antes en las tiendas de ultramarinos "de toda a vida", en las que se vendían productos a granel, como el pimentón, cuenta Roberto Rodríguez. Ahora, tras el obradoiro, podrán introducir en laasociación Peleriños las latas en algunas de las piezas que aprendieron, llevando un sonido distinto al público en sus actuaciones.