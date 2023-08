O Ribela Love&Nature pechou con preto de 400 entradas vendidas

A segunda edición do festival Ribela Love&Nature pechou con 389 entradas vendidas en total entre o venres e o sábado. "A verdade é que facemos un moi bo balance, non só polas cifras, senón polo ambiente", afirma Marco Veiga, un dos organizadores do evento, que explica que aínda que o sábado tiveron que retrasar algunhas actuacións a causa da choiva, "o público animouse igual e fixemos desta edición un ano para o recordo".

O festival comezou o venres coas actuación de Aparato, Valdivia, Fábrica de Espejos, Sutan, Jor Ginho e Viktor Flores, que se repartiron en dous escenarios. E o sábado, para rematar, Jor Ginho, Moreno Moreno, Mariagrep, Blanco Palamera, Rayotaser, Jackwasfaster, Hidden Raposo, Aldonna, Certain People Dalilda e Annie Hall, unha das artistas máis esperadas e internacionais do cartel, que puxo o broche final a unha edición moi especial para os asistentes.

A zona de acampada habilitada detrás dos escenarios, que se inaugurou ademais este ano, tamén foi todo un éxito entre o público, en especial para os que viñeron doutras provincias e mesmo doutras partes de España.