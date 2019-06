Rexistrado un terremoto de 2.4 graos en Triacastela

O concello lugués de Triacastela, situado en pleno triángulo sísmico, foi o epicentro dun novo tremor de terra na noite do mércores ao xoves (xa madrugada do día 13). Foi de 2.4 graos na escala mbLg, que substitúe á de Richter, e rexistrouse á 1.12 horas do xoves.

Este pequeno terremoto nin foi percibido pola poboación nin causou danos materiais.

Previamente a este tremor houbo outro da mesma magnitude (2.4) o martes 11 ás nove e dez da noite no concello coruñés de A Pobra do Caramiñal.