Los restos del mamut hallados en 1961 en la cantera de Buxán (O Incio) nunca fueron datados, según explicó este viernes la paleontóloga Aurora Grandal durante una conferencia sobre este hallazgo "único" celebrada en la casa consistorial.

Se trata de un molar y parte de otro, así como otros restos de huesos. Estos se estudiaron para una publicación en 1962, aunque nunca se dataron y se conoció su antigüedad exacta. Esta pueda ser de entre 150.000 y 20.000 años, desde que llegaron los mamuts a la península ibérica y hasta que desparecieron de ella, señaló.

"O estudo que houbo foi como era ese molar, as dimensións que ten, que molar de mamut pensan que é, e non moito máis se estudiou nunca máis", indicó la paleontóloga. Tras ello, los restos quedaron depositados en la Universidade de Santiago de Compostela y hace unos años un investigador de la Universidad de Oviedo quiso realizar una datación, aunque no salió material para hacerlo.

"Non é que só viviran en eses sitios, é que viviron en moitos sitios e quedaron alí"

Estos son los únicos restos de este animal prehistórico descubiertos en Galicia, aunque cree que puede haber más en otras zonas. "Os mamuts vivían en manada, eran moitos e deberon estar moito tempo por aquí", apuntó. Con las glaciaciones los animales llegaron a la península ibérica, donde quedarían "moito tempo" y fueron hallados restos en Madrid, Andalucía o Lisboa.

CALIZA. Según señaló, se descubrieron en estas zonas porque la roca caliza permite la preservación de los restos, "non é que só viviran en eses sitios, é que viviron en moitos sitios e quedaron alí". "Pasa como aquí, que probablemente viviron en moita máis superficie, pero onde quedou foi nesa de caliza. Na caliza consérvanse moito tempo. Se non hai rocha caliza non hai moita posibilidade de preservación porque se disolven os ósos", explicó.

Cree que podría haber otros restos de mamut en Galicia, aunque es cuestión de realizar las prospecciones necesarias, dijo.

El descubrimiento de los restos de este animal en O Incio, que están expuestos en el Museo de Historia Natural de la Universidade de Santiago de Compostela, es casi desconocido para la población en general y considera que la idea del Concello de crear una ruta para pormocionarlo es "boísima". "É unha cousa tan especial que hai que sacarlle partido", opinó Aurora Grandal antes de la charla, en la que fue presentada por la alcaldesa, Laura Celeiro.