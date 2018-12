La restauración de la iglesia de A Cruz do Incio estará finalizada en verano

La Xunta de Galicia prevé que la restauración de la iglesia de A Cruz do Incio, en la que invierte un total de 140.000 euros, esté finalizada en el próximo verano.

El delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, y la jefa territorial de la Consellería de Cultura e Turismo, María José Gómez, presentaron este domingo esta actuación a los vecinos en el templo.

Según explicaron, la Administración autonómica ya solicitó la licencia municipal de obra y este martes tendrá lugar la primera reunión de la mesa de contratación de los trabajos, en la que se conocerán las empresas interesadas en hacerse cargo de los mismos. "Prevemos contratar as obras ao longo do primeiro trimestre de 2019 e, xa no segundo trimestre, poder iniciar os traballo de remodelación integral da igrexa, que terán un prazo de execución máximo de catro meses", indicó Balseiro.

La actuación salió a licitación el pasado mes de noviembre por 126.000 euros, a los que hay que añadir los 14.000 que la Consellería de Cultura e Turismo dedicó a la redacción del proyecto técnico y de intervención.

Las obras en el templo afectarán tanto al interior como al exterior. Se actuará en la cubierta y las carpinterías para evitar así la entrada de agua y mejorar el aislamiento térmico. Con este proyecto también se acometerán labores de saneamiento para resolver el problema de las humedades procedentes del exterior.

La iglesia está considerada de 'gran interese histórico, arquitectónico e cultural'

Los trabajos comprenden, además, la retirada de cableado grapado en la fachada principal y la eliminación de las barreras arquitectónicas, con lo que los peldaños de acceso al porche se transformarán, en un tramo de unos dos metros, en una rampa que permita la accesibilidad de personas que tengan dificultades de movimiento.

Las obras se completarán con el acondicionamiento de la zona de la sacristía y con una nueva escalera de acceso a la torre, la cual será de madera en la parte inferior y metálica en la superior, según recoge el proyecto.

El delegado territorial de la Xunta destacó que con estos trabajos se busca "ter unhas instalacións mellores e poñer máis en valor este ben cultural".

La iglesia está considerada de "gran interese histórico, arquitectónico e cultural", indicaron desde la Xunta, y de su diseño se encargó el arquitecto José Luis Fernández del Amo. Este apostó en el edificio por la pizarra, material abundante en la zona y empleado en la cubierta, muros y pavimento. El templo, inaugurado en julio de 1963, destaca por su torre y por un interior con vidrieras.

La iglesia, ejemplo de la arquitectura moderna e incorporada al Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX, tuvo entonces un coste de unas 600.000 pesetas, reunidas con aportaciones de los vecinos y ayudas estatales.