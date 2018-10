Restablecida la línea de bus entre Lugo y A Pobra demandada por vecinos

La línea de autobús que, con salida a las 14.35 horas, comunica Lugo y A Pobra de San Xiao fue restablecida este lunes. Esta frecuencia era demandada por los vecinos al dar servicio a los jóvenes que estudian en la ciudad.

El regidor lancarés, Darío Piñeiro, y el teniente de alcalde, Pablo Rivera, comprobaron in situ la restitución de la línea. La Xunta de Galicia anunció hace varios días que sería restablecido el bus y Piñeiro amenazó con acudir a la Fiscalía si no lo hacía.

El regidor afirmó que "os veciños e o Concello pelexamos duramente por aquilo que consideramos que nos pertencía". Explicó que los socialistas y los lancareses solicitaron la restitución de la frecuencia "en reiteradas ocasións", como con la presentación de 400 firmas, "por vía telefónica e incluso por correo electrónico".

Ante la falta de esta línea los estudiantes debían esperar una hora para regresar a sus hogares después de finalizar las clases. "Non se pode xogar así cuns rapaces que o único dereito que reclaman é poder ir estudar a Lugo. Non iamos consentir que se xogara coa vida de ningunha persoa despois de coñecerse que os rapaces viaxaban de pé ou sentados nos corredores do bus por non ter prazas dispoñibles", manifestó Piñeiro.

Este criticó la postura del portavoz del PP en Láncara, Santiago Cubillas. "Cando alguén que non ten coñecemento do Concello e non ten moita experiencia vai falar coa Xunta, Láncara sae duramente prexudicada", opinó.