"El resultado, casi un empate, pide integrar la candidatura de Pardo"

FERNANDO CARLOS RODRÍGUEZ vuelve a la primera línea de la política sarriana asumiendo la presidencia del PP. Regresa "a petición" de afiliados y simpatizantes del partido, que se encuentra "bajo mínimos". Su primer paso será entablar conversaciones con el otro candidato en el congreso, Luis Pardo, para su integración.

El congreso del PP dejó unos resultados muy ajustados, sus 121 votos frente a los 116 de Luis Pardo.

Casi se puede hablar de un empate técnico. Esperábamos que iba a ser difícil, pero de todas maneras fue una victoria, Luis Pardo es el presidente de la gestora, tenía más apoyos, sabíamos que era difícil, pero fue una gran alegría y un gran éxito. El resultado habla por sí solo, lo dije al terminar, que iba a ser presidente de todos y dije algo en lo que sigo pensando, en mi cabeza solo hay una palabra, integración, lo pide el resultado.

¿Habló ya con Luis Pardo?

Allí mismo le ofrecí a Luis Pardo su integración en la candidatura. Siempre después de un congreso hay tensiones, hay que dejar pasar un tiempo, que las cosas se asienten y entonces es el momento de hablar.

¿Cuándo? ¿Esperarán unos días?

Sí, nos pondremos en contacto en unos días y hablaremos. Haré todo lo posible para llegar a un acuerdo y que en Sarria el PP sea un partido unido, fuerte y que pueda luchar para ganar las próximas elecciones municipales.

"Mi primer objetivo es unir el partido. Ya se decidirá quién es el alcaldable, yo de momento no me lo planteo"

Ya en el pasado hubo divisiones en el PP, sin ir más lejos en las elecciones municipales de 2019, cuando dos expopulares presentaron candidaturas independientes.

Voy a luchar por evitar eso.

¿Qué objetivos se marca en la presidencia del PP?

Dejé la presidencia en el 2008 para que coincidiesen el responsable de la vida municipal, José Antonio García, con el responsable político del partido. En aquel momento se celebró un congreso y pasó a ser el presidente José Antonio García. Entre ese momento y el mes pasado, cuando se convocó el congreso, hubo una pérdida de afiliados, de más de 500 personas, que es realmente un número enorme para Sarria. Mi primer objetivo es volver a potenciar el partido, que la gente vuelva a participar, abrir la sede, que vuelva a funcionar, que sea el lugar donde pueda venir todo el mundo a plantear sus inquietudes, sus problemas, sus quejas, dar sus ideas… Creo que eso es vital. Ahora mismo la sede no estaba funcionando. El partido estaba bajo mínimos aquí en Sarria y eso era de dominio público. Ese declive del partido fue lo que me llevó —a petición de muchos afiliados y no afiliados, gente del PP— a presentar mi candidatura. Está claro que una vez que he ganado el congreso el compromiso es que el partido vuelva a ser lo que era, que vuelva a abrir la sede, que vuelva a aumentar el número de afiliados. Quiero recorrer todas las parroquias para escuchar a la gente, sus problemas e inquietudes. Otro objetivo es lo que estaba diciendo antes, unir al partido.

¿Cuáles serán los primeros pasos?

Hablar con Luis Pardo y empezar conversaciones para su integración y de algunas personas de su candidatura, en función de la gente que se pueda incluir. En mi candidatura no cubrimos todos los puestos que puede tener el comité ejecutivo, su número depende del número de afiliados.

En su candidatura incluyó un concejal actual, algún exedil...

Es gente que no estaba de acuerdo en cómo estaba marchando. Sí, hay un concejal. Otro edil presentó una lista y se retiró, José Manuel Bello.

¿Bello también pasará a formar parte del comité?

Es una persona con la que tengo que hablar. Uno de los concejales, es una persona joven, que tiene un predicamento grande dentro de las nuevas generaciones del partido. Es gente que no estaba de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas. Una de mis primeras tareas será también, después de que pase el pleno de esta semana, reunirme con el grupo municipal para marcar ya un trabajo en el tiempo que queda hasta que se convoquen las elecciones.

¿El grupo municipal se mantendrá tal y como hasta ahora, con José Antonio García como portavoz?

En principio sí. Yo tengo que hablar con ellos, escucharé a todos, no quiero adelantar decisiones mientras no los escuche. En los últimos años coincide que el presidente del PP local es el candidato a las elecciones municipales. Suele pasar, pero creo que ahora mismo tampoco es el momento de hablar de ese tema, ayer (por el sábado) no se eligió candidato a la alcaldía. Lo fundamental es unir al partido, de ese partido unido es de ahí de donde tiene que salir una candidatura consensuada, sólida, solvente, con gente experimentada y que sea capaz de ganar las elecciones para que Sarria vuelva a tener un alcalde del PP. ¿Se presentaría? Creo que no sería justo, teniendo en cuenta los resultados, el plantearme ese tema. Lo normal es que si unes el partido, que sea ese partido unido el que decida quién tiene que ser el alcaldable y la lista que lo va a acompañar. Yo solo tengo un objetivo unir el partido y consensuar una lista que sea capaz de devolverle al PP la alcaldía de Sarria el próximo 28 de mayo.

¿Cómo ve la política local?

Estoy desligado, lees, pero no tienes esa información cuando sí participas, manejas todos los datos, escuchas todas las partes... Creo que Sarria está paralizada. Hablaría de algo que me llena de satisfacción, ver que se está haciendo la autovía, esa obra que en su día fue tan denostada, la oposición en aquel momento la demonizó de un modo enorme. La gente se tiene que dar cuenta de lo que decía yo en aquel momento, que el corredor se hacía para autovía, ya se expropió y quedó todo proyectado para ella, pero las cosas se hacen cada una en su momento, en función del tráfico. Falta la segunda fase, pero nadie puede negar que será una realidad.

Usted pasó por la política local, provincial, autonómica y nacional, ¿echaba de menos la municipal?

Fui concejal, alcalde, diputado provincial, parlamentario autonómico y senador. Lo que más me ha gustado siempre es la vida municipal porque estás en contacto directo con la gente, ves cuando te plantean algún problema que se resuelve.