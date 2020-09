La residencia de mayores de Sarria amplía el horario del servicio de enfermería

La residencia de mayores Nosa Señora do Carme de Sarria amplía el horario de enfermería, según informó el concejal de servicios sociales y responsable del centro, Benjamín Escontrela.

El servicio en el geriátrico pasa ahora a estar cubierto de ocho de la mañana a diez de la noche, con dos turnos establecidos de ocho a tres y desde esta hora a las diez de la noche, indicó. Esto es un "paso adelante" para "reafirmar los servicios integrales" de los usuarios de Nosa Señora do Carme, apuntó. No obstante, "la lucha por cubrir las necesidades de nuestros residentes no termina aquí", pues el objetivo de los servicios sociales es establecer también el turno de enfermería de noche, señaló el concejal.

Por otro lado, llamó a la responsabilidad social de los vecinos ante la pandemia del coronavirus. Desde el Concello pidieron precaución e instaron a respetar la distancia social, usar mascarillas, realizar una desinfección continuada de manos y que se eviten aglomeraciones ante el aumento de casos de covid-19 que se dieron en las últimas semanas.